В Москве сорвали теракт: 16-летний подросток сделал бомбу дома

Сегодня, 18:19

Полицейские задержали подростка, который так же, как и Михаил Жлобицкий, готовил самодельную бомбу

Фото: AFP
Фото: AFP

Российские правоохранители задержали в Москве 16-летнего подростка, который может быть связан с Михаилом Жлобицким, погибшим 31 октября во время теракта в здании Управления ФСБ по Архангельской области.

В силовых структурах утверждают, что задержанный контактировал с "архангельским террористом", а у него дома обнаружили взрывное устройство и компоненты для его изготовления.

Сейчас с ним проводятся следственные действия.

Официально данную информацию в спецслужбах РФ пока что не подтверждали.

Напомним, ранее в результате взрыва в Управления ФСБ по Архангельской области погиб один человек. Еще трое сотрудников управления были ранены.

Позже выяснилось, что организатором случившегося оказался 17-летний студент первого курса Архангельского политехнического колледжа Михаил Жлобицкий. Именно его студенческий билет был найден на месте взрыва.

Как оказалось, что свой поступок парень объяснил фабрикацией дел и пытками задержанных со стороны ФСБ. Об этом он рассказал в Telegram и просил своих единомышленников распространить эту информацию.
Россия, москва, взрыв, бомба
Источник:

ТАСС

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