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В Москве загорелся клуб путинских байкеров

Сегодня, 03:26

По предварительной информации, пострадал один человек

Фото: Getty Images
В Москве загорелся клуб путинских байкеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/39f/d31/5c539fd31bbe3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/39f/d31/5c539fd31bbe3.jpg Россия По предварительной информации, пострадал один человек

В Москве загорелся байк-центр Sexton. Об этом сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел по адресу улица Нижние Мневники, дом 110 на западе столицы. По предварительной информации, пострадал один человек. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров, в настоящее время возгорание ликвидировано.

Уточняется, что загорелась одиноко стоящая металлическая нежилая постройка на территории комплекса.

Sexton основан байкерами из движения "Ночные волки".

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Напомним, ранее лидер байкеров Александр Залдостанов, более известный по прозвищу "Хирург", заявил, что в т. н. "ДНР" будет открыто отделение "Ночных волков".

Кроме того, мы писали, что в Словакии начали сбор подписей против появившейся в городе Дольна Крупа базы "Ночных волков".

Также сообщалось, что в 2017 году в городе Ростов-на-Дону во время конфликта байкерских клубов "Pirates Of Winds МС Russia" и "Ночные волки" был убит байкер из последнего.

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Тег пожар, москва, клуб, байкеры, ночные волки

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