В Москве застрелился высокопоставленный член партии Путина: названа причина самоубийства

У 50-летнего Юрия Котлера были семейные и финансовые проблемы

В Москве покончил жизнь самоубийством экс-вице-президент банка ВТБ, член бюро Высшего совета пропутинской партии "Единой России" Юрий Котлер. Как оказалось, у бывшего банкира и партийного функционера были семейные и финансовые проблемы.

"Как известно, в начале мая Арбитражный суд Москвы вынес решение о признании его банкротом при наличии требования банка ВТБ по кредиту на сумму около 49 млн рублей", – сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Тело Котлера, котрый только 13 мая отметил 50-летний юбилей было найдено мертвым в квартире дома на Большой Никитской улице, рядом с ним обнаружена предсмертная записка, из которой следует, что произошедшее связано с личными мотивами.

Представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова сообщила агентству: "По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством".

По ее словам, в ходе осмотра места происшествия установлено, что порядок в квартире, целостность окон и запорных устройств на дверях не нарушены, каких-либо следов борьбы не обнаружено.

Судя по фото, опубликованному Telegram-каналом Mash, сидевший на кровати в домашнем халате Котлер застрелился из помпового ружья, а его кровью была забрызгана вся постель и стены за его спиной.

Фото: Mash

В пресс-службе "Единой России" сообщили, что Котлер в Высший совет партии не входил, но был членом созданного бюро высшего совета "Единой России" экспертного совета партии.

"В составе совета более 30 человек. В их числе и заместитель генерального директора – директор представительства ПАО "Новороссийский морской торговый порт" Юрий Котлер", – сказали в пресс-службе.

Между тем источник в НМТП сообщил, что Котлер не работает там с 2018 года.

Напомним, в России высокопоставленного чиновника ФСБ нашли мертвым. На теле Сергея Бондаренко были найдены колотые раны в области живота и конечностей, следствие не исключило версию самоубийства.