В ООН требуют от России прекратить пытки заключенных

РФ дали год на то, чтобы исправить ситуацию

В ООН призвали РФ прекратить пытки заключенных и привлечь к ответственности виновных. Об этом сообщает Reuters.

В Комитете ООН против пыток указали, что РФ должна будет через год предоставить доклад по ситуации с заключенным Евгением Макаровым, который подвергся издевательствам в ярославской колонии.

Группа также обратилась к властям страны с просьбой расследовать все случаи смертей заключенных и привлекать для этого независимых судебно-медицинских экспертов.

Комитет против пыток – исполнительный орган ООН, осуществляющий надзор за исполнением Конвенции против пыток. В него входят 10 независимых экспертов.

Ранее уже неоднократно сообщалось о случаях жестокости по отношению к заключенным в российских тюрьмах. Инциденты происходили и с украинцами-политзаключенными. Так, в недавнем интервью украинская артистка Ада Роговцева, рассказала, что заключенному в России голодающему украинскому режиссеру Олегу Сенцову в тюрьме насильно заливают еду специальным устройством через нос.

Также сообщалось, украинца Павла Гриба при этапировании в Ростов жестоко избили заключенные. Отец парня также рассказал, что у его сына забрали все вещи и продукты питания.