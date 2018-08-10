В ООН требуют от России прекратить пытки заключенных

Сегодня, 15:58

РФ дали год на то, чтобы исправить ситуацию

В ООН требуют от России прекратить пытки заключенных

В ООН призвали РФ прекратить  пытки заключенных и привлечь к ответственности виновных. Об этом сообщает Reuters.

В Комитете ООН против пыток указали, что РФ должна будет через год предоставить доклад по ситуации с заключенным Евгением Макаровым, который подвергся издевательствам в ярославской колонии

Группа также обратилась к властям страны с просьбой расследовать все случаи смертей заключенных и привлекать для этого независимых судебно-медицинских экспертов.

Комитет против пыток – исполнительный орган ООН, осуществляющий надзор за исполнением Конвенции против пыток. В него входят 10 независимых экспертов.

Ранее уже неоднократно сообщалось о случаях жестокости по отношению к заключенным в российских тюрьмах. Инциденты происходили и с украинцами-политзаключенными. Так, в недавнем интервью украинская артистка Ада Роговцева, рассказала, что заключенному в России голодающему украинскому режиссеру Олегу Сенцову в тюрьме насильно заливают еду специальным устройством через нос. 

Также сообщалосьукраинца Павла Гриба при этапировании в Ростов жестоко избили заключенные. Отец парня также рассказал, что у его сына забрали все вещи и продукты питания.
Россия, пытки, ООН, тюрьма

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