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В Питере в типографии сгорели три человека

Вчера, 23:59

Очевидцы в социальных сетях сообщали, что внутри здания находились люди, некоторые из них "хотели прыгать из окон, но их остановили"

В Питере в типографии сгорели три человека Россия Очевидцы в социальных сетях сообщали, что внутри здания находились люди, некоторые из них "хотели прыгать из окон, но их остановили"

В Петербурге в результате пожара в четырехэтажное здание типографии на Ленинском проспекте, 139 погибли трое человек. Об этом говорится в официальном сообщении МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти. К моменту прибытия пожарных огонь вырывался из окон второго этажа.

"Площадь пожара составила 100 кв. метров. Произошло обрушение перекрытий между 2 и 3 этажом на площади 60 кв. метров", – сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В 17:19 минут по местному времени огонь удалось локализовать. Известно, что в результате происшествия три человека погибли, еще трое пострадали и были госпитализированы.

"К тушению пожара привлечены 175 человек личного состава и 41 единица техники. На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория, специалисты которой осуществляют замеры воздуха на предмет содержания в нем вредных веществ", – уточнили в пресс-службе ведомства.

По сообщению прокуратуры Петербурга, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Ведомство контролирует ход расследования.

Очевидцы в социальных сетях сообщали, что внутри здания находились люди, некоторые из них "хотели прыгать из окон, но их остановили".

Ранее мы писали, что под Львовом произошел мощный пожар на заводе по производству подсолнечного масла. Огонь вспыхнул в металлической сушке с семенами подсолнечника.

Также мы писали о том, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

пожар, питер, типография

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