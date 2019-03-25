В Польше задержали бывшего главу компании-владельца "Зимней вишни"

Генпрокуратура РФ направила в Польшу запрос о выдаче в Россию бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината

Фото: Getty Images

В Польше задержали бывшего главу компании-владельца "Зимней вишни" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/899/ae2/5c9899ae2a9a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/899/ae2/5c9899ae2a9a6.jpg 2019-03-25T11:06:00+02:00 Россия Генпрокуратура РФ направила в Польшу запрос о выдаче в Россию бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что бывший генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", владевшей торговым центром "Зимняя вишня", Вячеслав Вишневский задержан в Польше, решается вопрос о его выдаче в Россию. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой за незаконные действия и бездействие, в том числе при реконструкции ТЦ.

Генеральная прокуратура РФ уже направила в Польшу запрос о выдаче Вячеслава Вишневского.

"Генпрокуратура направила в Министерство юстиции Польши запрос о выдаче в Россию бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината, на базе которого был построен ТРЦ "Зимняя вишня", для его привлечения к уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу", - сказали в ведомстве.

Вишневский стал 15-м фигурантом масштабного уголовного дела о нарушениях, приведших к произошедшей ровно год назад трагедии, когда при пожаре в торгово-развлекательном центре погибли 60 человек. Вишневский в 2016 году покинул РФ и, как считает СК, скрывался от следствия. Вишневский был объявлен в международный розыск осенью прошлого года и по ходатайству следствия судом заочно арестован.

По версии следствия, в 2013–2014 годах Вишневский через посредника дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО "ИСК ресурс" Никите Чередниченко, в том числе за незаконные действия при реконструкции "Зимней вишни".

Возглавившей ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" с 2016 года Юлии Богдановой было предъявлено обвинение в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ). По данным СК, ей неоднократно сообщали о недостатках системы противопожарной безопасности в "Зимней вишне", но она не приняла мер по их устранению, занимаясь лишь сдачей в аренду площадей в торговом центре. Она была задержана в конце марта 2018 года.

Отметим, в сети показали, как в российском Кемерово начали демонтировать сгоревший торговый центр "Зимняя вишня".

Напомним, страшный пожар в Кемерово произошел 25 марта. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе поджог и неисправность электропроводки. По делу арестованы восемь человек. В пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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