У Путина объяснили, почему украинский омбудсмен не может посетить узников Кремля

Песков утверждает, что стороны пока не могут скоординировать действия в вопросе посещения заключенных в Украине и России

Омбудсмены Украины и России из-за "дефицита доверия" не могут выполнить договоренности президентов о взаимном посещении лиц, удерживаемых в местах заключения. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, скорее всего, причиной было то, о чем мы уже говорили – это дефицит доверия, раскоординированность действий и пока неготовность двух сторон идти на координацию. Вот это стало причиной", – сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли причиной невыполнения договоренности президентов Украины и РФ тот факт, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова узнала о ней из СМИ и не получала никаких письменных указаний из Кремля.

Напомним, 9 июня в пресс-службе президента Украины заявили, что во время телефонного разговора президенты Украины Петр Порошенко и РФ Владимир Путин договорились о посещении в ближайшее время омбудсменами украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

13 июня Денисова отправилась в Россию, где собиралась в первую очередь посетить в колонии на Ямале незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, 14 мая объявившего голодовку.

15 июня Денисова поехала в колонию к Сенцову, но ее не пустили. Также уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявила, что переговоры с российской стороной по поводу мониторинговых визитов на территории РФ зашли в тупик.

В тот же день российский омбудсмен заявила, что Денисова отправилась в колонию к Сенцову по "личной инициативе", и ее визит не был согласован.

19 июня Денисова заявила, что РФ не дает согласия на посещение Сенцова и других украинских политзаключенных, несмотря на договоренности.

21 августа Москалькова заявила, что только из сообщений СМИ знает о договоренности президентов Украины и РФ о взаимном посещении удерживаемых лиц.

Напомним, Денисова рассказала, как Москалькова "делает селфи" в колонии Сенцова.