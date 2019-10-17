"В рай думает попасть?": Путин снова стал объектом насмешек в сети

Владимир Путин в ВГИКе / Фото: kremlin.ru

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Президент РФ Владимир Путин по случаю 100-летия Всероссийского госинститута кинематографии им. С.Герасимова посетил ВГИК и посмотрел репетицию студентов, которые исполнили для хозяина Кремля свою версию казачьей песни "Когда мы были на войне", снова став объектом высмеивания в соцсетях.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов у себя в Twitter выложил видео репетиции учащихся ВГИКа, после чего на его страничке появились довольно едкие и резкие комментарии в адрес Путина.

Президенту РФ напомнили, что война закончилась и в мире другие приоритеты. В то же время пользователи соцсетей отметили растущую милитаризацию российской пропаганды, воздействующие на умы молодого поколения.

Путину также напомнили его слова о том, что результате ядерной войны "россияне попадут в рай", и участие военных РФ в войне на Донбассе и рефрижераторы с "грузом 200", возвращающимся из Украины в Россию.

Ранее президент страны-агрессора Владимир Путин вновь стал объектом насмешек.

Так, в сети обнародовали подробности "лесной прогулки" Путина, в ходе которой он нашел гриб с шишкой в центре, при этом шишку он забрал на память. Видео прогулки обнародовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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