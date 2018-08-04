В РФ полицейский отказался вести профилактическую беседу с собакой

Животное слишком громко лаяло, а хозяина не оказалось на месте

В российском Кемерово один из гражданских активистов опубликовал рапорт местного лейтенанта Юрия Хомяченко, который отчитался о профилактической беседе с собакой из-за слишком громкого лая. Он разместил рапорт на своей странице в социальной сети.

Хомяченко не застал хозяина собаки и в рапорте объяснил, почему не смог побеседовать с самим животным.

"Провести профилактическую беседу с собакой по поводу громкого лая не представляется возможным, по причине того, что данный тип животного не обладает правосознанием, должным интеллектом, собственным мнением, осознанием себя и своего места в мире" – написал он в отчете.

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