В РФ полицейский отказался вести профилактическую беседу с собакой

Сегодня, 00:40

Животное слишком громко лаяло, а хозяина не оказалось на месте

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В российском Кемерово один из гражданских активистов опубликовал рапорт местного лейтенанта Юрия Хомяченко, который отчитался о профилактической беседе с собакой из-за слишком громкого лая. Он разместил рапорт на своей странице в социальной сети.

Хомяченко не застал хозяина собаки и в рапорте объяснил, почему не смог побеседовать с самим животным.

"Провести профилактическую беседу с собакой по поводу громкого лая не представляется возможным, по причине того, что данный тип животного не обладает правосознанием, должным интеллектом, собственным мнением, осознанием себя и своего места в мире" – написал он в отчете. 

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Также в столице Австрии полицейских собак обули в специальные ботиночки, чтобы защитить лапы от ожогов из-за раскаленного асфальта. В отличие от домашних животных, служебные собаки все равно должны выходить на улицу – собакам в полиции Вены приходится работать в течение всего дня.

Не так давно в США потерявшуюся трехлетнюю девочку обнаружили на кукурузном поле благодаря йоркширскому терьеру

Напомним, в Черноморске Одесской области открыли памятник собаке по кличке Лорд, который ждал у поликлиники своего умершего хозяина более 10 лет
Россия, собака, полиция, беседа

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