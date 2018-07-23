В РФ "шьют" дела литовским судьям и прокурорам за события 1991 года

23 Июля 2018, 14:43

В Литве расследуют дела против российских военнослужащих

Фото: focus.ua
Фото: focus.ua

В РФ Следственный комитет инициировал уголовное преследование ряда литовских судей и прокуроров, которые расследуют дела против российских военнослужащих за события 1991 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры и суда Литовской Республики. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности")", – говорится в сообщении.

Следом уточняется, что "с 2006 года должностными лицами Генеральной прокуратуры и суда Литовской Республики осуществляется уголовное преследование 60 бывших военнослужащих Вооруженных сил СССР, значительная часть которых сейчас являются гражданами России".

В Литве их подозревают в преступлениях во время событий в Вильнюсе в январе 1991 года. Тогда во время борьбы за независимость Литвы, на подавление которой были направлены военные Советской армии, погибли 14 литовцев и более 700 получили ранения.

В ночь на 11 марта 1990 года Верховный совет Литовской ССР провозгласила независимость. Литва стала первой из союзных республик, объявившей независимость. В январе 1991 года в столице республики и других литовских городах были инспирированы беспорядки, на подавление которых были направлены советские войска. Военные брали под контроль стратегически важные объекты. Наиболее кровавым оказался штурм телецентра в Вильнюсе. Известно, что в штурме участвовали десантники и сотрудники группы "Альфа".

Впоследствии никто из должностных лиц СССР не взял на себя ответственность за гибель мирных граждан. Министры внутренних дел и обороны также уверяли в своей непричастности. Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что ничего не знал об этой акции Вооруженных сил СССР.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Литве были назначены два референдума – о сокращении депутатского корпуса на 15% и введении двойного гражданства – они пройдут в мае 2019 года одновременно с очередными президентскими выборами.

Также стоит добавить, что Литва достроила забор на границе с Россией.
Россия, Литва, ссср, дело, СК РФ

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