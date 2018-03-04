В России автобус с украинцами попал в ДТП: один человек погиб

Сегодня, 18:31

Также в результате аварии есть пострадавшие

Фото: prm.ua
Фото: prm.ua

В российском Подмосковье автобус, который предположительно перевозил рабочих из СНГ, столкнулся с "Камазом". В результате аварии один человек погиб, еще два получили травмы.

"Авария произошла на трассе под Чеховым. Частный автобус, предварительно, перевозил рабочих из стран СНГ, в том числе Украины. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с "Камазом", – рассказал источник в экстренных службах.

В свою очередь, в пресс-службе областного главка полиции подтвердили информацию об одном погибшем в результате аварии.

Напомним, недавно в Раховском районе Закарпатья произошло жуткое смертельное ДТП, в котором погибли трое молодых людей, еще двое с тяжелыми травмами попали ив больницу.

Также на Закарпатье произошло ДТП, в котором погибла 40-летняя женщина-водитель, а ее дети и еще один пассажир оказались на больничных койках.

Ранее мы писали о том, что на международной трассе Киев – Чоп водитель внедорожника насмерть сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.
Россия, ДТП, украинцы, погибшие, пострадавшие
Источник:

Интерфакс

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