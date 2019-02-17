В России депутат и коп попались на браконьерстве
В Башкирии депутат и полицейский на снегоходах занимались браконьерством
В российской Башкирии задержали группу охотников-браконьеров, застреливших косулю – подозреваемыми оказались местный депутат и полицейский.
"Застали несколько человек на снегоходах, среди которых был депутат сельсовета и полицейский", – говорится в сообщении.
Также стало известно, что в ходе расследования предстоит выяснить, кто именно из группы охотников нарушил закон. При этом в МВД по Башкирии подтвердили факт расследования незаконной охоты.
В то же время, по данным местных жителей из соцсетей, была задержана группа браконьеров, которые с использованием снегоходов застрелили трех косуль и четырех зайцев.
"Обнаружены скрытые улики данного преступления. Вся добыча в спешке была сброшена на месте преступления", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Житомире рысь, которую ранили браконьеры, самостоятельно пришла в больницу к ветеринарам.
Слабое, голодное и с раненой лапой животное из Красной книги гуляло по центру города, и в конце концов, сама пришла в больницу. Дикую кошку подлечили и уже нашли ей новый дом.
Также мы писали о том, как в Луцкий зоопарк к жениху привезли самку рыси Марысю. Как известно, в Луцке уже долгое время проживает Урчик, который стал "лучанином" по обмену с Черкасским зоопарком. Туда вместо него поехали волынские волчата. А ранее в Карпатах убили рысь, занесенную в Красную книгу.
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