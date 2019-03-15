В России "экзорцист" в фартуке "изгнала дьявола" из покупательницы

Битва "высших сил" началась в лавке морепродуктов, а продолжилась уже на улице, где "сатану" окропили водой

Фото: Flickr

В России "экзорцист" в фартуке "изгнала дьявола" из покупательницы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/adb/e65/5c8adbe65d4b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/adb/e65/5c8adbe65d4b9.jpg 2019-03-15T05:01:00+02:00 Россия Битва "высших сил" началась в лавке морепродуктов, а продолжилась уже на улице, где "сатану" окропили водой

Очевидцами довольно необычного зрелища стали посетители одного из российских магазинов и просто прохожие: продавщица лавки морепродуктов, очевидно, приняв покупательницу за Люцифера, решила провести обряд изгнания нечистой силы.

Как видно на ролике с места событий, "экзорцист" решила применить самые "действенные методы" – окропить свою жертву "святой водой" из пластиковой бутылки.

Учитывая то, что в конфликт никто не вмешиваться не стал, покупательница попыталась скрыться в торговой точке, но ее оппонентка этому помешала, схватив ее за капюшон, а впоследствии и вовсе вытолкала, после чего "дьявол" покинула "место сражения".

При этом коллега буйной продавщицы, говоря с кем-то по телефону, просила вызвать "скорую помощь".

Что стало причиной помешательства продавщицы и с чего начался конфликт "высших сил", сказать сложно, поскольку начало драки на видео не попало, однако которые СМИ допускают, что это может быть хитроумная реклама либо просто антиреклама сети магазинов.

Напомним, ранее две другие россиянке привлекли внимание правоохранительных органов, но по собственной инициативе – женщины не смогли поделить очередь в уборную поезда.

Мы также писали, что в США таксист Uber Джейсон Далтон признался в убийстве шести человек, объяснив это одержимостью Дьяволом через иконку приложения.

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