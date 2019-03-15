Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В России "экзорцист" в фартуке "изгнала дьявола" из покупательницы

Сегодня, 05:01

Битва "высших сил" началась в лавке морепродуктов, а продолжилась уже на улице, где "сатану" окропили водой

Фото: Flickr
В России "экзорцист" в фартуке "изгнала дьявола" из покупательницы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/adb/e65/5c8adbe65d4b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/adb/e65/5c8adbe65d4b9.jpg Россия Битва "высших сил" началась в лавке морепродуктов, а продолжилась уже на улице, где "сатану" окропили водой

Очевидцами довольно необычного зрелища стали посетители одного из российских магазинов и просто прохожие: продавщица лавки морепродуктов, очевидно, приняв покупательницу за Люцифера, решила провести обряд изгнания нечистой силы.

Как видно на ролике с места событий, "экзорцист" решила применить самые "действенные методы" – окропить свою жертву "святой водой" из пластиковой бутылки.

Учитывая то, что в конфликт никто не вмешиваться не стал, покупательница попыталась скрыться в торговой точке, но ее оппонентка этому помешала, схватив ее за капюшон, а впоследствии и вовсе вытолкала, после чего "дьявол" покинула "место сражения".

При этом коллега буйной продавщицы, говоря с кем-то по телефону, просила вызвать "скорую помощь".

Что стало причиной помешательства продавщицы и с чего начался конфликт "высших сил", сказать сложно, поскольку начало драки на видео не попало, однако которые СМИ допускают, что это может быть хитроумная реклама либо просто антиреклама сети магазинов.

Напомним, ранее две другие россиянке привлекли внимание правоохранительных органов, но по собственной инициативе – женщины не смогли поделить очередь в уборную поезда.

Мы также писали, что в США таксист Uber Джейсон Далтон признался в убийстве шести человек, объяснив это одержимостью Дьяволом через иконку приложения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег курьез, дьявол, сатана, экзорцизм

Вы сейчас просматриваете новость " В России "экзорцист" в фартуке "изгнала дьявола" из покупательницы". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный продюсер выгнал демонов из матери и попал в тюрьму

5 октября 2018, 00:19

Мужчина решил провести обряд экзорцизма

В Украине заметили автомобиль "сатаны"

23 декабря 2018, 05:33

На фургоне скрасуются надписи "Люцифер. Сатана. Дьявол. Человек. Вячеслав Гераськин"

Российская ведущая пришла на эфир "с отрезанной головой"

4 марта, 15:17

Елена Малышева таким образом объяснила зрителям болезнь Альцгеймера

Россияне сожгли Короля Ночи из "Игры престолов": фото

12 марта, 13:12

Снимки "публичной казни" появились в социальных сетях

Умер бывший муж Лолиты Милявской

В том, что Кейт и Меган не принцессы, виновата Камилла

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

Экс-участник "Битвы экстрасенсов" рассказал всю правду о шоу

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Осторожно, в Киеве орудуют псевдо-экстрасенсы

Эксперты назвали самые бесполезные каши

Портников дал неожиданный прогноз по Крыму
Загрузка...

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

13 марта, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Незаконное обогащение: как вернуть наказание для чиновников и депутатов

12 марта, 07:51

Что не понравилось Конституционному суду в статье УК о незаконном обогащении и какая из новых формулировок его устроила бы

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Желающие плюнуть в лицо Шепелеву встали в очередь

Моисеев назвал предполагаемую дату своей кончины

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом