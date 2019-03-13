Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В России физкультурник полгода насиловал 13-летнюю школьницу

Сегодня, 03:49

Родители девочки обнаружили в ее телефона переписку с учителем

Фото: Pixabay
В России физкультурник полгода насиловал 13-летнюю школьницу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4c2/ab9/5c64c2ab9ba7a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4c2/ab9/5c64c2ab9ba7a.jpg Россия Родители девочки обнаружили в ее телефона переписку с учителем

В российском городе Якутске учитель физкультуры в течение шести месяцев насиловал свою 13-летнюю ученицу. Эти случаи продолжались с декабря 2017 года до мая 2018. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Официально доказанными считаются почти три десятка насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Мужчина совершал преступления в спортивном зале школьной учреждения, в автомашине, в его квартире.

Раскрыть ужасное преступление помогли родители девочки, обнаружили в ее телефоне пикантную переписку с педагогом. После обращения семьи насильника задержали и поместили под стражу. Учитель был уволен из школы, а руководство заведения были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Свою вину в изнасилованиях учитель не признал, но следственные действия подтвердили вину обвиняемого. Дело уже направлено в российский суд для рассмотрения.

Напомним, что в январе 2019 года пьяный ранее неоднократно судимый мужчина поссорился с провизором в харьковской аптеке. Под предлогом выдачи книги жалоб он позвал девушку выйти в торговый зал и затащил ее в подсобное помещение, где избил и изнасиловал. Также он забрал нее мобильный телефон.

Подозреваемого в изнасиловании оперативно задержали. Он сопротивлялся и нанес телесные повреждения работнику полиции.

Ранее мы сообщали, что харьковский педофил получил максимальный срок за изнасилование семилетней девочки. 67-летний злоумышленник ранее не раз угощал девочек сладостями, поэтому они без страха пошли с ним. В доме осужденный играл с жертвами в непристойные игры, а затем заперся с одной из них в комнате и изнасиловал.

Кроме того, в Харькове копы задержали мужчину, который изнасиловал падчерицу. Мужчина угрожал девушке, что выгонит ее из дому, если она не вступит с ним в половую связь.

Стоит напомнить, что ранее Верховной Раде предложили усилить защиту детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, изнасилование, учитель, школьница, РФ

Вы сейчас просматриваете новость " В России физкультурник полгода насиловал 13-летнюю школьницу". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За изнасилование мальчиков из церковного хора казначей Ватикана приговорен к шести годам тюрьмы

Сегодня, 03:36

77-летний педофил проведет в тюрьме не менее трех лет и восьми месяцев, прежде чем получит право на условно-досрочное освобождение

Насильник-шантажист отсидит 8 лет за издевательства над девушкой в Киевской области

Вчера, 04:28

Мужчина изнасиловал девушку, удерживал ее в своем доме и шантажировал

В Сумах юношу, подозреваемого в изнасиловании, отправили под домашний арест

Вчера, 16:55

В прокуратуре объяснили, почему не требовали для подозреваемого содержания в СИЗО

Насильнику провизора аптеки в Харькове "светит" до 15 лет за решеткой

Вчера, 03:15

45-летнему мужчине инкриминируется подозрение в нарушении нескольких статьей криминального кодекса

С Люка Бессона сняли обвинения в изнасиловании

27 февраля, 13:27

Подтверждений того, что Люк Бессон изнасиловал актрису Сенд Ван Рой, нет

В Москве рецидивист-убийца изнасиловал известную журналистку

14 февраля, 06:16

Мужчина пришел ремонтировать карниз, однако надругался над работницей пера

Коты полезны для здоровья

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы

Соловьева довели до истерики критикой Путина

Россияне напуганы массовым наплывом китайцев в РФ

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников

10 марта, 07:19

Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Громкий скандал вокруг МО: Гладковский сделал жесткий выпад