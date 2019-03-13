В России физкультурник полгода насиловал 13-летнюю школьницу

Родители девочки обнаружили в ее телефона переписку с учителем

Фото: Pixabay

В России физкультурник полгода насиловал 13-летнюю школьницу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4c2/ab9/5c64c2ab9ba7a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4c2/ab9/5c64c2ab9ba7a.jpg 2019-03-13T03:49:42+02:00 Россия Родители девочки обнаружили в ее телефона переписку с учителем

В российском городе Якутске учитель физкультуры в течение шести месяцев насиловал свою 13-летнюю ученицу. Эти случаи продолжались с декабря 2017 года до мая 2018. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Официально доказанными считаются почти три десятка насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Мужчина совершал преступления в спортивном зале школьной учреждения, в автомашине, в его квартире.

Раскрыть ужасное преступление помогли родители девочки, обнаружили в ее телефоне пикантную переписку с педагогом. После обращения семьи насильника задержали и поместили под стражу. Учитель был уволен из школы, а руководство заведения были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Свою вину в изнасилованиях учитель не признал, но следственные действия подтвердили вину обвиняемого. Дело уже направлено в российский суд для рассмотрения.

Напомним, что в январе 2019 года пьяный ранее неоднократно судимый мужчина поссорился с провизором в харьковской аптеке. Под предлогом выдачи книги жалоб он позвал девушку выйти в торговый зал и затащил ее в подсобное помещение, где избил и изнасиловал. Также он забрал нее мобильный телефон.

Подозреваемого в изнасиловании оперативно задержали. Он сопротивлялся и нанес телесные повреждения работнику полиции.

Ранее мы сообщали, что харьковский педофил получил максимальный срок за изнасилование семилетней девочки. 67-летний злоумышленник ранее не раз угощал девочек сладостями, поэтому они без страха пошли с ним. В доме осужденный играл с жертвами в непристойные игры, а затем заперся с одной из них в комнате и изнасиловал.

Кроме того, в Харькове копы задержали мужчину, который изнасиловал падчерицу. Мужчина угрожал девушке, что выгонит ее из дому, если она не вступит с ним в половую связь.

Стоит напомнить, что ранее Верховной Раде предложили усилить защиту детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

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