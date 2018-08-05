В России годовалый малыш сбежал из детского сада: появилось видео

Сегодня, 03:03

Ребенок бегал по улице в одном памперсе на протяжении 10 минут 

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В российской Вологде полуторагодовалый малыш сумел убежать из частного детского сада и в одном подгузнике на протяжении десяти минут гулял по улице. Соответствующая запись с камеры видеонаблюдения была опубликована на канале YouTube.

Как выяснилось, инцидент произошел 12 июля, но видео появилось только сейчас. Мать ребенка рассказала, что малыша оставили без присмотра, в результате он, как следует из ролика, в одном памперсе вышел на улицу через незакрытую дверь черного входа и убежал.

По словам матери, во дворе на ребенка обратила внимание сердобольная женщина: "она привела его сначала в другой детский сад. Видимо, его воспитатели позвонили в учреждение по соседству. До этого момента там малыша никто не искал".

Нашедшая мальчика женщина также обратилась в полицию, благодаря чему семья узнала об инциденте. После случившегося родители ребенка через управляющую компанию добыли запись с камеры видеонаблюдения. Материалы были направлены в прокуратуру и Следственный комитет, проводится проверка. Помимо этого, семья обратилась в несколько надзорных ведомств.

В детском саду заявили об ужесточении контроля над работой воспитателей. Сообщается, что причастный к инциденту педагог был уволен.

Ранее мы сообщали о том, что в Кривом Роге будут судить женщину, которая в пьяном виде пыталась силой забрать ребенка из детского сада и затеяла драку с воспитательницей, нанеся ей телесные повреждения.

Также мы писали о случае в Харькове, где было открыто уголовное производство в отношении няни, которая избила девочку с инвалидностью, когда ее родителей не было дома. Женщина нанесла серию ударов по лицу и голове ребенка, а мать узнала об этом из видеозаписи, сделанной с помощью скрытой камеры.
ребенок, побег, детсад, Вологда

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