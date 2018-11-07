В России горит крупный оборонный завод

Российские пожарные и спецслужбы борются с возгоранием на предприятии "Вектор" в Екатеринбурге. Очевидцы публикуют в соцсетях снимки, на которых видны клубы черного дыма, которые поднимаются над заводом.

На данный момент остается неясным, пострадали ли в результате ЧП люди, но российские СМИ пишут, что, несмотря на пожар, производство остановлено не было.

В экстренных службах Свердловской области утверждают, что горит крыша, но официальную причину возгорания пока что не называют. По неофициальным данным, пожар возник из-за короткого замыкания.

Завод "Вектор" специализируется на производстве изделий спецназначения для средств противовоздушной обороны. Кроме того, он производит автоматизированные системы контроля, метеорологическое, медицинское, лифтовое оборудование, аппараты воздушно-плазменной резки, подъемно-транспортное оборудование и электрооборудование для городского электротранспорта.

Напомним, что 19 октября в Гатчине Ленинградской области пожар произошел на российском пиротехническом заводе "Авангард", в результате чего погибли пять человек.

Кроме того, через два дня загорелся завод "Электроцинк" во Владикавказе. Во время тушения погиб пожарный и еще двое пострадали.

Также в августе сообщалось о взрыве на заводе боеприпасов в Нижегородской области России, в результате которого трое человек пострадали и еще трое погибли.