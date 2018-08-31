Взрыв на одном из крупнейших оружейных заводов России: есть погибшие

Инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса во время производства взрывчатки

На заводе им. Свердлова в Нижегородской области России прогремел взрыв, пишет "Интерфакс".

Ссылаясь на источники в службе скорой помощи, агентство сообщает, что в результате случившегося трое человек пострадали и еще трое погибли.

Также после взрыва произошло возгорание – огонь охватил около 100 квадратных метров помещения. Пожару присвоили третий, повышенный номер сложности. Спасательные службы РФ пытаются его локализовать и потушить.

Насколько известно, инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса во время производства взрывчатки.

Стоит отметить, что предприятие является одним из крупнейших в стране производителем боеприпасов, детонаторов и передаточных зарядов для горнорудной промышленности. Штат завода составляет около пяти тысяч человек.

Напомним, что ранее взрыв произошел на Тоцком полигоне под Оренбургом, в результате чего погиб солдат-контрактник.

Также в марте произошел взрыв газа в Мурманске, после чего обрушились четыре этажа жилого дома.

Кроме того, сообщалось о взрыве бытового газа в московском кафе.