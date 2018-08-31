Взрыв на одном из крупнейших оружейных заводов России: есть погибшие
Инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса во время производства взрывчатки
На заводе им. Свердлова в Нижегородской области России прогремел взрыв, пишет "Интерфакс".
Ссылаясь на источники в службе скорой помощи, агентство сообщает, что в результате случившегося трое человек пострадали и еще трое погибли.
Также после взрыва произошло возгорание – огонь охватил около 100 квадратных метров помещения. Пожару присвоили третий, повышенный номер сложности. Спасательные службы РФ пытаются его локализовать и потушить.
Насколько известно, инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса во время производства взрывчатки.
Стоит отметить, что предприятие является одним из крупнейших в стране производителем боеприпасов, детонаторов и передаточных зарядов для горнорудной промышленности. Штат завода составляет около пяти тысяч человек.
Напомним, что ранее взрыв произошел на Тоцком полигоне под Оренбургом, в результате чего погиб солдат-контрактник.
Также в марте произошел взрыв газа в Мурманске, после чего обрушились четыре этажа жилого дома.
Кроме того, сообщалось о взрыве бытового газа в московском кафе.