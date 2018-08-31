Взрыв на одном из крупнейших оружейных заводов России: есть погибшие

Сегодня, 12:35

Инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса во время производства взрывчатки

Фото: AFP
Фото: AFP

На заводе им. Свердлова в Нижегородской области России прогремел взрыв, пишет "Интерфакс".

Ссылаясь на источники в службе скорой помощи, агентство сообщает, что в результате случившегося трое человек пострадали и еще трое погибли.

Также после взрыва произошло возгорание – огонь охватил около 100 квадратных метров помещения. Пожару присвоили третий, повышенный номер сложности. Спасательные службы РФ пытаются его локализовать и потушить.

Насколько известно, инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса во время производства взрывчатки.

Стоит отметить, что предприятие является одним из крупнейших в стране производителем боеприпасов, детонаторов и передаточных зарядов для горнорудной промышленности. Штат завода составляет около пяти тысяч человек.

Напомним, что ранее взрыв произошел на Тоцком полигоне под Оренбургом, в результате чего погиб солдат-контрактник.

Также в марте произошел взрыв газа в Мурманске, после чего обрушились четыре этажа жилого дома.

Кроме того, сообщалось о взрыве бытового газа в московском кафе.
Россия, пожар, взрыв, предприятие, возгорание, огонь, взрывчатка, инцидент
Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Пожар в Ленинградской области. Фото: mchs.gov.ru

В России вспыхнул еще один крупный пожар: появилось видео

1 Апреля, 14:17

В последнее время россияне испытывают серьезные проблемы с пожарной безопасностью

Россия

Фото: twitter.com/camilagrrr

В Москве горело здание Банка России

25 Августа, 01:24

В пресс-службе финучреждения настаивают на локальном характере этого случая
Загрузка...

Россия

Спасательная операция продолжается. Фото: Getty Images

Пожар в Кемерово: опознаны 15 погибших, спасатели заявили о новой опасности

26 Марта, 12:40

Конструкция здания, где сейчас проводится поисково-спасательная операция, может в любой момент обрушиться

Харьков

Фото: Игорь Лептуга/Накипело

Пожар и взрывы на военных складах в Балаклее: все подробности

3 Мая, 21:43

Для ликвидации пожара привлечены пожарные танки, инженерная машина разграждения, восемь пожарных автомобилей, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8

Россия

Фото: twitter.com/mskperspektiva

В Москве горел еще один ТЦ: задымился последний этаж

27 Июня, 18:48

По информации МЧС - пострадавших нет

Россия

Акция памяти в Москве. Фото: AFP

В Москве проходит массовая несанкционированная акция памяти по погибшим в Кемерово

27 Марта, 19:57

Идея провести акцию в Москве возникла стихийно в соцсетях, она была запланирована на 19:00
Загрузка...