В России кавказцы угрозами заставили студентку просить прощения за "грязные" танцы: видео

Откровенные танцы молодежи на Татьянин день не понравились

Фото: скриншот

Празднование Татьяниного дня в одном из российских вузов закончилось скандалом – танцы пары по случаю студенческого праздника показались блюстителям морали чересчур откровенными и они потребовали от танцоров извинений.

Инцидент произошел в расположенном во Владикавказе Северо-Осетинском государственном университете (СОГУ) 25 января.

Как видно на снятом очевидцами видео, молодая девушка исполняла движения бедрами. На каком-то моменте к ней присоединился темнокожий юноша и под одобрительные крики зрителей начал повторять ее движения.

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После того, как ролик попал в Сеть, на пару посыпались грубые оскорбления и откровенные угрозы жизни. Затем в соцсетях появилась видеозапись с извинениями девушки.

"Я прошу прощения у всего осетинского народа за то, что произошло на СОГУ. Это было некрасиво, некультурно, и такого больше правда никогда не повторится", – сказала представившаяся Валей студентка.

Студенту-иностранцу, который "засветился" на видео, также пришлось извиняться.

"Я хочу извиниться перед всем осетинским народом за свое нехорошее поведение. Я недавно приехал в Осетию и не знал, что так вести себя нельзя", – объяснил он.

Напомним, в прошлом году власти Чечни заставили 46 минут извиняться местного подростка, который раскритиковал чиновников за вероотступничество и коррупцию.

Напомним, что в прошлом году по Чечне прокатилась волна репрессий в отношении представителей ЛГБТ.

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