Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,26
26,97

В России льдина с 300 рыбаками оторвалась от берега

22 января, 06:48

К месту происшествия выдвинулись 18 сотрудников МЧС России, шесть автомобилей, четыре лодки

/ Фото: Pexels

Льдину, на которой находятся около 300 рыбаков-любителей, оторвало от берега на юге российского Сахалина.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По данным спасателей, инцидент произошел в районе мыса Свободный в заливе Мордвинов.

Реклама

"В результате отрезанными от берега оказались около 300 рыбаков", – говорится в сообщении.

К месту происшествия выдвинулись 18 сотрудников МЧС России, шесть автомобилей, четыре лодки, три снегохода, одно судно на воздушной подушке "Хивус". В готовности к взлету в аэропорту Южно-Сахалинска находится вертолет МЧС Ми-8.

В тренде
Китайский вирус-убийца добрался до США: первый случай заражения зафиксирован в Сиэтле

Напомним, что ранее в Павлограде рыбак едва не утонул на реке. Мужчина решил выйти на тонкий лед на рыбалку и едва не погиб.

Ранее мы сообщили о том, как в Гуляйпольском районе Запорожской области во время зимней рыбалки на льду произошел несчастный случай – 53-летний мужчина провалился под лед, звал на помощь, но рядом с ним никого не было и он погиб.

Напомним, ранее спасатели Запорожской области предупреждали рыбаков об опасности пребывания на тонком льду, но, несмотря на это, на Каховское водохранилище вышли более 100 людей.

Также мы писали о том, что в Киеве рыбаки проваливаются в воду, а лебеди замерзают на льду. Так, в Вышгородском районе у села Осещина погиб мужчина, который отправился на рыбалку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия чп спасатели рыбаки льдина

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на
Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на "врага Путина"Другие страны
Надо в моргах показывать: реакция соцсетей на послание Путина
Надо в моргах показывать: реакция соцсетей на послание ПутинаРоссия
Расстрел суда в России: стали известны новые подробности
Расстрел суда в России: стали известны новые подробностиРоссия
Нормализация с Россией возможна: в Польше назвали важное условие
Нормализация с Россией возможна: в Польше назвали важное условиеПолитика
Месть Путина: в России объяснили ситуацию с Медведевым
Месть Путина: в России объяснили ситуацию с МедведевымРоссия
Путину важно уйти раньше срока: политолог Орешкин о загадочных действиях Кремля
Путину важно уйти раньше срока: политолог Орешкин о загадочных действиях КремляРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...