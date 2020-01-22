В России льдина с 300 рыбаками оторвалась от берега

К месту происшествия выдвинулись 18 сотрудников МЧС России, шесть автомобилей, четыре лодки

/ Фото: Pexels

Льдину, на которой находятся около 300 рыбаков-любителей, оторвало от берега на юге российского Сахалина.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По данным спасателей, инцидент произошел в районе мыса Свободный в заливе Мордвинов.

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"В результате отрезанными от берега оказались около 300 рыбаков", – говорится в сообщении.

К месту происшествия выдвинулись 18 сотрудников МЧС России, шесть автомобилей, четыре лодки, три снегохода, одно судно на воздушной подушке "Хивус". В готовности к взлету в аэропорту Южно-Сахалинска находится вертолет МЧС Ми-8.

Напомним, что ранее в Павлограде рыбак едва не утонул на реке. Мужчина решил выйти на тонкий лед на рыбалку и едва не погиб.

Ранее мы сообщили о том, как в Гуляйпольском районе Запорожской области во время зимней рыбалки на льду произошел несчастный случай – 53-летний мужчина провалился под лед, звал на помощь, но рядом с ним никого не было и он погиб.

Напомним, ранее спасатели Запорожской области предупреждали рыбаков об опасности пребывания на тонком льду, но, несмотря на это, на Каховское водохранилище вышли более 100 людей.

Также мы писали о том, что в Киеве рыбаки проваливаются в воду, а лебеди замерзают на льду. Так, в Вышгородском районе у села Осещина погиб мужчина, который отправился на рыбалку.

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