В России медведь разрыл могилу и утащил покойника

Позднее медведь снова вернулся на кладбище, и ночью животное застрелили

Медведь украл кормушку и попал на видео в США / Фото: Pixabay

В пригороде Комсомольска-на-Амуре в России медведь разрыл могилу на кладбище и утащил покойника. Об этом сообщила представитель городского ОМВД Юлия Ким.

Охранник кладбища в районе поселка Старт обнаружил, что одно из захоронений разрушено и вскрыто. На место приехали следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. Выяснилось, что пропало тело покойника, а возле могилы опознали следы медведя.

Позднее медведь снова вернулся на кладбище, и ночью животное застрелили.

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Как уточнил начальник отдела сохранения объектов животного мира Минприроды края Юрий Колпак, это была взрослая самка, не кормящая.

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Ранее сообщалось, что из-за 70 голодных медведей закрыли популярный туристический маршрутна российской Камчатке.

Такая ситуация сложилась у реки Хакыцин. Там животные обычно ловят рыбу во время нереста. В этом году ее мало, и хищники голодают. Между ними часто вспыхивают драки за еду.

Поскольку медведи ведут себя слишком агрессивно, людям туда соваться не стоит. Так считают в администрации заповедника. И добавляют: если в последующие годы рыбы не станет больше, туристические программы по данному маршруту придется вообще закрыть.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году медведь напал на двоих подростков в Мильковском районе Камчатского края России, один из них погиб. После нападения охотниками пришлось застрелить агрессивное животное.

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