В России мэр миллионного города рухнула в лужу: реакция соцсетей

В социальных сетях посмеялись над чиновницей и ее падением в грязную воду

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Мэр миллионного Омска - одного из крупнейших городов России - Оксана Фадина во время обхода аварийного дома поскользнулась и рухнула в грязную лужу. Об этом в своем Twitter сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Будем прыгать?": Мэр Омска Оксана Фадина при обходе аварийного дома упала в лужу. Знак свыше, видимо", – написал он с сарказмом.

В комментарии под этим постом нашлось немало людей, которые оставили злые, ироничные, саркастические и просто злорадные сообщения.

Напомним, в прошлом году президента России Владимира Путина высмеяли за инцидент на пресс-конференции, когда он не смог прочесть собственные записи и стал посмешищем. По этому поводу украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий пошутил, что подобные казусы происходят, "когда один клон пишет, а другой читает".

Стоит отметить, что в сети уже долгое время говорят о множестве двойников российского президента, которые используются для различных выходов "в люди". Некоторые комментаторы предполагают, что их количество может достигать семи человек.

Мы также писали, что в соцсетях высмеяли и другое выступление хозяина Кремля – февральскую речь перед Федеральным собранием РФ, в ходе которой он заявил о росте экономики, медицине, образовании, международных отношениях и прочих сферах управления.

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