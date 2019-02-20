"Опять бред какой-то": соцсети рассмешило выступление Путина

Пользователи более чем критично восприняли слова президента РФ о росте экономики, медицине, образовании, международных отношениях и прочих сферах

Владимир Путин. Фото: Getty Images

"Опять бред какой-то": соцсети рассмешило выступление Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d40/6af/5c6d406af277f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d40/6af/5c6d406af277f.jpg 2019-02-20T13:59:00+02:00 Россия Пользователи более чем критично восприняли слова президента РФ о росте экономики, медицине, образовании, международных отношениях и прочих сферах

Полуторачасовое выступление российского президента Владимира Путина перед Федеральным собранием РФ более тридцати раз прерывалось аплодисментами собравшихся членов российского парламента, правительства, политическими и общественными активистами. Хотя ни разу слушатели не удостоили его овациями стоя.

В то же время пользователи соцсетей восприняли его слова о росте экономики, медицине, образовании, международных отношениях и прочих сферах управления в России более чем критически.

Некоторые юзеры отдельно отметили и его высказывание о "похрюкивающих сателитах США", сделанное Путиным в контексте выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Кроме того, не смог удержаться хозяин Кремля и от другой шутки – на тему аннексии Крыма. Рассуждая на тему неразобранной документации в архивах оккупированного полуострова, российский президент сказал: "Фолианты в некоторых лежат вот такой толщины, с советских времен, со "времен очаковских и покоренья Крыма". Но не четырнадцатый год имею в виду! Со времен Грибоедова и раньше!"

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Опять бред какой-то": соцсети рассмешило выступление Путина". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.