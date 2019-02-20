"Опять бред какой-то": соцсети рассмешило выступление Путина
Пользователи более чем критично восприняли слова президента РФ о росте экономики, медицине, образовании, международных отношениях и прочих сферах
Полуторачасовое выступление российского президента Владимира Путина перед Федеральным собранием РФ более тридцати раз прерывалось аплодисментами собравшихся членов российского парламента, правительства, политическими и общественными активистами. Хотя ни разу слушатели не удостоили его овациями стоя.
В то же время пользователи соцсетей восприняли его слова о росте экономики, медицине, образовании, международных отношениях и прочих сферах управления в России более чем критически.
Некоторые юзеры отдельно отметили и его высказывание о "похрюкивающих сателитах США", сделанное Путиным в контексте выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Кроме того, не смог удержаться хозяин Кремля и от другой шутки – на тему аннексии Крыма. Рассуждая на тему неразобранной документации в архивах оккупированного полуострова, российский президент сказал: "Фолианты в некоторых лежат вот такой толщины, с советских времен, со "времен очаковских и покоренья Крыма". Но не четырнадцатый год имею в виду! Со времен Грибоедова и раньше!"
TWITTER— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 20, 2019
Это также вызвало саркастическую реакцию у пользователей.
Напомним, что осенью 2018-го на дискуссионном клубе "Валдай" президент РФ отличился другим неоднозначным заявлением, обещав россиянам в случае ядерной войны "рай", добавив, что противники Москвы "просто сдохнут".
Кроме того, на форуме "Россия зовет" в ноябре российский лидер отличился выпадом в адрес Украины, заявив, что, если власти в Киеве "захотят есть младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев".
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