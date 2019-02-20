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"Опять бред какой-то": соцсети рассмешило выступление Путина

Сегодня, 13:59

Пользователи более чем критично восприняли слова президента РФ о росте экономики, медицине, образовании, международных отношениях и прочих сферах

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Getty Images
"Опять бред какой-то": соцсети рассмешило выступление Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d40/6af/5c6d406af277f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d40/6af/5c6d406af277f.jpg Россия Пользователи более чем критично восприняли слова президента РФ о росте экономики, медицине, образовании, международных отношениях и прочих сферах

Полуторачасовое выступление российского президента Владимира Путина перед Федеральным собранием РФ более тридцати раз прерывалось аплодисментами собравшихся членов российского парламента, правительства, политическими и общественными активистами. Хотя ни разу слушатели не удостоили его овациями стоя.

В то же время пользователи соцсетей восприняли его слова о росте экономики, медицине, образовании, международных отношениях и прочих сферах управления в России более чем критически.

Некоторые юзеры отдельно отметили и его высказывание о "похрюкивающих сателитах США", сделанное Путиным в контексте выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. 

Кроме того, не смог удержаться хозяин Кремля и от другой шутки – на тему аннексии Крыма. Рассуждая на тему неразобранной документации в архивах оккупированного полуострова, российский президент сказал: "Фолианты в некоторых лежат вот такой толщины, с советских времен, со "времен очаковских и покоренья Крыма". Но не четырнадцатый год имею в виду! Со времен Грибоедова и раньше!"

Это также вызвало саркастическую реакцию у пользователей.

Напомним, что осенью 2018-го на дискуссионном клубе "Валдай" президент РФ отличился другим неоднозначным заявлением, обещав россиянам в случае ядерной войны "рай", добавив, что противники Москвы "просто сдохнут".

Кроме того, на форуме "Россия зовет" в ноябре российский лидер отличился выпадом в адрес Украины, заявив, что, если власти в Киеве "захотят есть младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев".

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Тег Россия, Путин, курьез, соцсети, конфуз, троллинг, Владимир Путин

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