В России мошенники несколько лет продавали гражданство выдуманного королевства

Сегодня, 14:23

Три года подряд обманщики открыли консульство государства и продавали его паспорта

фото из открытых источников
фото из открытых источников

6 марта в Петербурге арестовали четверых подозреваемых в мошенничестве. Они открыли  в городе консульство несуществующего государства и торговали его паспортами.

В 2015 году задержанные открыли в Петербурге организацию. Они подавали ее как консульство государства карибского бассейна "Королевство ASPI". На самом деле подобного государства не существует. 

Сотрудники три года выдавали паспорта и водительские права с указанием реквизитов "Королевства". При этом в документах стояла регистрация, но не в ASPI, а в городах Беларуси. Стоили документы от 15 до 100 тысяч рублей. Основными покупателями были трудовые мигранты, в том числе нелегальные.

Против мошенников возбуждено уголовное дело. 

Напомним, недавно обнаружилось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын и его покойный отец Ким Чен Ир использовали бразильские паспорта для представления виз для посещения западных стран в 1990-х годах. Бразильский анонимный источник отметил, что эти два паспорта были законными документами, потому что были выпущены на бланках от консульств.

Ранее мы писали о том, что картина художника Леонардо да Винчи "Спаситель мира" может оказаться подделкой. 
Россия, мошенничество, подделка, консульство
Источник:

Интерфакс

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