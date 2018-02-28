Ким Чен Ын путешествовал по миру по бразильскому паспорту – СМИ

Паспорта были законными документами, потому что были выпущены на бланках от консульств

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и его покойный отец Ким Чен Ир использовали бразильские паспорта для представления виз для посещения западных стран в 1990х годах.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на пять ведущих источников безопасности в Западной Европе. Также представлены копии паспортов. В документах стоит дата выдачи 26 февраля 1996, а также отметка о том, что оно выдано в Посольстве Бразилии в Праге.

Бразильский анонимный источник отметил, что эти два паспорта были законными документами, потому что были выпущены на бланках от консульств.

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В паспорте Ким Чен Ына было указано имя Джозефа Пвага (Josef Pwag), а его отец имел паспорт на имя Иджонга Чои (Ijong Tchoi). В обоих паспортах указано место рождения владельцев как Сан-Паулу, Бразилия.

"Это показывает желание путешествовать и указывает на попытки правящей семьи построить возможный маршрут эвакуации", – заявил источник издания.

Посольство Кореи в Бразилии отказалось комментировать. А Министерство иностранных дел Бразилии заявило, что проводит расследование этого инцидента.

Четыре западноевропейских источника безопасности подтвердили, что два бразильских паспорта с фотографиями Ким Чен Ына и Ким Чен Ира были использованы для получения виз по крайней мере в две страны Запада. Но удалось ли их получить, не сообщается.

Паспорта могли также использоваться для поездок в Бразилию, Японию и Гонконг, сообщают источники безопасности. Японская газета Yomiuri Shimbun писала в 2011 году, что Ким Чен Ын посетил Токио по такому паспорту в 1991 году. Отмечается, что они получили только фотокопии паспортов, поэтому не могут точно сказать, были ли они поддельные.

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