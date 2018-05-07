В России мужчина подорвал себя гранатой в подъезде жилого дома

В Ставрополе в доме на Шпаковской произошел взрыв. Работает оперативная группа. Жильцов подъезда эвакуируют. Обстоятельства выясняются, об этом пишет Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, неизвестный мужчина подорвал себя гранатой в подъезде одного из домов. Сейчас эвакуируют всех учеников из близлежащих школ.

Ранее 31 декабря в кафе "Огонек" на Кубани некий А. Миронов застрелил троих человек. По данным СМИ, автомат он привез домой после того, как служил в рядах террористов "ДНР" на Донбассе. Вместе с ним в нападении участвовал член местного казачьего общества Александр Ситавичус, вооруженный ножом.

Напомним, ранее на Донбассе подросток получил серьезные ранения в результате взрыва дымовой шашки, которую он решил поджечь. Парень был госпитализирован с серьезными травмами руки.

А перед этим в киевском парке Киото во время ссоры пьяной компании и прохожего прогремел взрыв гранаты, после которого два человека оказались в больнице.

Также недавно в Московском районе Харькова на балконе одной из квартир жилого многоэтажного произошел взрыв.