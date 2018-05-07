В России мужчина подорвал себя гранатой в подъезде жилого дома

Вчера, 16:05

Полиция выясняет обстоятельства, идет эвакуация жильцов и учеников ближайших школ

Фото: stavropolye.tv
Фото: stavropolye.tv

В Ставрополе в доме на Шпаковской произошел взрыв. Работает оперативная группа. Жильцов подъезда эвакуируют. Обстоятельства выясняются, об этом пишет Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, неизвестный мужчина подорвал себя гранатой в подъезде одного из домов. Сейчас эвакуируют всех учеников из близлежащих школ.

Ранее  31 декабря в кафе "Огонек" на Кубани некий А. Миронов застрелил троих человек. По данным СМИ, автомат он привез домой после того, как служил в рядах террористов "ДНР" на Донбассе. Вместе с ним в нападении участвовал член местного казачьего общества Александр Ситавичус, вооруженный ножом.

Напомним, ранее на Донбассе подросток получил серьезные ранения в результате взрыва дымовой шашки, которую он решил поджечь. Парень был госпитализирован с серьезными травмами руки.

А перед этим в киевском парке Киото во время ссоры пьяной компании и прохожего прогремел взрыв гранаты, после которого два человека оказались в больнице.

Также  недавно в Московском районе Харькова на балконе одной из квартир жилого многоэтажного произошел взрыв.
Россия, взрыв, дом, граната

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

В Киевской области в жилом доме взорвалась граната

13 Февраля, 01:02

При взрыве пострадали трое человек, всех госпитализировали 

Россия

Фото: ovdinfo.org

В России задержали более тысячи участников акции протеста "Он нам не царь"

5 Мая, 17:28

Самое большое число задержанных - в Москве 
Загрузка...

Донбасс

Граната. Фото: kyiv.npu.gov.ua

На Донбассе в салоне красоты взорвалась граната

11 Ноября 2017, 23:44

По предварительной информации правоохранителей, взорвалась граната РГД-5

Другие регионы

Фото из открытых источников

В Житомирской области в ночном заведении прогремел взрыв

1 Апреля, 12:19

По словам взрывотехников, в помещении могла сработать граната РГД-5.
Загрузка...