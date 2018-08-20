В России началась внезапная проверка боеготовности войск

Внезапная проверка боеготовности началась в соединениях и воинских частях Центрального (ЦВО) и Восточного военных округов (ВВО), Дальней и Военно-транспортной авиации по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня с 5:00 в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ в плановом порядке органы военного управления с соединениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности", - сказал Шойгу.

Проверка будет проходить с 20 по 25 августа.

Шойгу подчеркнул, что результаты проведенных мероприятий необходимо будет учесть при проведении оценки состояния боеготовности в соединениях, воинских частях, подразделениях и готовности к допуску на маневрах.

Проверка проводится в преддверии масштабных маневров "Восток-2018".

Ранее сообщалось, что россияне устроили масштабную проверку боевиков на Донбассе.

Как известно, НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны.