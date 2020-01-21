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В России продают "иконы" с Путиным – цена поражает: фото

21 января, 16:41

Портрет Путина продается в наборе с иконой Николая Чудотворца и браслетом

Президент России Владимир Путин, которого ранее пользователи Сети высмеяли за фото с иконой, вновь стал объектом обсуждений. Как выяснилось, в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково продаются "иконы"с изображением Владимира Путина. Об этом в Twitter сообщил пользователь Аркадий Чаплыгин.

"Вот такие иконы продаются в аэропорту "Пулково". А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы?" - написал он.

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Фото: Nicola81677

В комментариях к посту он указал, что такая "икона" с Путиным продается в наборе, в который также входит браслет с изображением российского президента и икона святого Николая Чудотворца. Стоимость комплекта – 79 000 рублей (около 1300 долларов США).

В комментариях к твиту пользователи указывают, что это не "икона" – нет нимба, – а еженедельник с портретом Путина в металлическом обрамлении на обложке.

Ранее сообщалось, что российский художник из Новосибирска Константин Еременко пишет "икону" с шамана Александра Габышева, который шел в Кремль "изгонять" президента России Владимира Путина.

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Россия икона Владимир Путин

Источник: Сегодня

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