В России начали проверку после фото члена банды Цапка с шашлыками в колонии

Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних

Управление федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области РФ провело проверку по появившимся в интернете фотографиям осужденного по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза, на которых он жарит шашлык в колонии.

"Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году. Материалы проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", – сообщили в ведомстве.

"В настоящее время по опубликованной в СМИ информации в УФСИН России по Амурской области назначена проверка", – отмечается в сообщении.

Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал Цеповяза виновным в совершении целого ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

С 1998 по 2010 год – за время, которое банда действовала в станице Кущевской, – ее участниками были убиты 19 человек. Лидер группировки – Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних. В начале июля 2014 года он неожиданно умер в медчасти СИЗО N1 Краснодара.

Напомним, из колонии в Одесской области сбежали сразу трое заключенных. Инцидент произошел ранним утром 17 июля, о чем сообщили в пресс-службе областной полиции.

Также мы писали, как во время проверки Генпрокуратуры колоний Запорожской области оказалось, что некоторые заключенные отбывают срок в комфортных условиях, употребляя наркотики в "вип-камерах".