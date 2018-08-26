В России назвали главный способ, как свергнуть Путина

Для свержения нынешнего президента России Запад должен вводить персональные санкции против "друзей Путина" – олигархов и политиков, что в итоге может повлечь за собой "дворцовый переворот" в Кремле.

Такое мнение высказал "Апострофу" известный российский финансист и блогер Слава Рабинович.

Он считает, что на сегодняшний день нет другого способа отстранить путинский режим от власти в России, а помочь в этом может только Запад и рычаги для этого есть.

"Есть какие-то области в санкционном режиме, которые я бы лично усиливал и вводил с самого начала. Речь о персональных санкциях против ключевых членов путинской ОПГ (организованной преступной группировке – ред.) в очень большом масштабе. Например, ввести персональные санкции против 2000 человек, а не двух сотен, как сейчас. А потом каждый месяц прибавлять еще по 100 человек. И через четыре года под санкциями были бы уже почти 7000 человек, которые попали бы в персональные санкционные списки. И в таком случае, возможно, количество переросло бы в качество. Под этим я подразумеваю дворцовый переворот, потому что на данный момент не существует никаких иных способов отстранения незаконно захватившего власть Путина", – сказал Рабинович.

В то же время блогер уверен, что убрать Путина от власти можно будет восстанием народа, но это если и случиться, то только через какое-то время, так как сейчас россияне на это не способны.

"Но сейчас этой революционной ситуации нет, а ситуацию дворцового переворота можно было бы попробовать создать санкционным давлением, о каком я упомянул выше. Это был бы серьезный удар именно по тем людям, которые ответственны больше всех в преступлениях путинского ОПГ и сами являются ключевыми не только членами, но и бенефециарами этой незаконно-захваченной власти", – добавил финансист.

Напомним, в начале апреля США ввели новые санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе миллиардеров, а также высокопоставленных чиновников. Также пострадали и крупные российские компании. Был опубликован полный список изгоев.

Как на днях сообщалось, Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России, который уже прозвали "санкциями из ада", осенью – но не в сентябре, а в октябре или уже после ноябрьских выборов. Об этом рассказал лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл.