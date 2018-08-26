В России назвали главный способ, как свергнуть Путина
Россияне еще не созрели на революцию, потому есть другой вариант свержения хозяина Кремля
Для свержения нынешнего президента России Запад должен вводить персональные санкции против "друзей Путина" – олигархов и политиков, что в итоге может повлечь за собой "дворцовый переворот" в Кремле.
Такое мнение высказал "Апострофу" известный российский финансист и блогер Слава Рабинович.
Он считает, что на сегодняшний день нет другого способа отстранить путинский режим от власти в России, а помочь в этом может только Запад и рычаги для этого есть.
"Есть какие-то области в санкционном режиме, которые я бы лично усиливал и вводил с самого начала. Речь о персональных санкциях против ключевых членов путинской ОПГ (организованной преступной группировке – ред.) в очень большом масштабе. Например, ввести персональные санкции против 2000 человек, а не двух сотен, как сейчас. А потом каждый месяц прибавлять еще по 100 человек. И через четыре года под санкциями были бы уже почти 7000 человек, которые попали бы в персональные санкционные списки. И в таком случае, возможно, количество переросло бы в качество. Под этим я подразумеваю дворцовый переворот, потому что на данный момент не существует никаких иных способов отстранения незаконно захватившего власть Путина", – сказал Рабинович.
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В то же время блогер уверен, что убрать Путина от власти можно будет восстанием народа, но это если и случиться, то только через какое-то время, так как сейчас россияне на это не способны.
"Но сейчас этой революционной ситуации нет, а ситуацию дворцового переворота можно было бы попробовать создать санкционным давлением, о каком я упомянул выше. Это был бы серьезный удар именно по тем людям, которые ответственны больше всех в преступлениях путинского ОПГ и сами являются ключевыми не только членами, но и бенефециарами этой незаконно-захваченной власти", – добавил финансист.
Напомним, в начале апреля США ввели новые санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе миллиардеров, а также высокопоставленных чиновников. Также пострадали и крупные российские компании. Был опубликован полный список изгоев.
Как на днях сообщалось, Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России, который уже прозвали "санкциями из ада", осенью – но не в сентябре, а в октябре или уже после ноябрьских выборов. Об этом рассказал лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл.