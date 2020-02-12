В России освободили Черного Ленина, который воевал против украинцев

Гражданина Латвии Бенесса Айо доставили в Котлас и там отпустили

Фото: из открытых источников

В России отпустили задержанного 11 февраля гражданина Латвии Бенеса Айо, которого на родине обвиняют в участии в войне против Украины на стороне пророссийских боевиков.

Мужчина якобы посещал активистов, выступающих против строительства мусорного полигона в Архангельской области, а когда планировал сесть на поезд в Москву, его и задержали, пишет российский сайт "Эхо Севера" со ссылкой на источники в полиции.

После появления информации о задержании Айо прокуратура Латвии 12 февраля заявила, что попросит Россию выдать его, пишет Delfi.

Реклама

В то же время депутат Госдумы Сергей Шаргунов потребовал оставить в России Айо по прозвищу "Черный Ленин".

"Бенес Айо – активный участник движения "Антимайдан", и в случае его передачи Украине существует реальная угроза его жизни и здоровью", – написал Шаргунов.

В тренде У соперников Трампа проблемы: эксперты о перспективах Байдена и демократов

Позже стало известно, что его отпустили. "Таким образом, инцидент можно считать исчерпанным", – говорится в сообщении.

Айо Бенес родился в Риге, в семье русской женщины и гражданина Уганды. Имеет пять судимостей, все они, по его словам, политические. Полгода он провел в латвийской тюрьме за призывы к свержению конституционной власти. Два месяца Бенес получил за оскорбление и.о. премьер-министра Латвии. Последний раз российскому националисту дали 6 недель тюрьмы за угрозу нападения на Министерство безопасности и юстиции Нидерландов с отягчающими последствиями (Бенес с файером и открытками проник в административное здание и потребовал расследования смерти политбеженца из России Александра Долматова, погибшего в голландской тюрьме).

Напомним, во время Евромайдана Бенес Айо был замечен в Киеве на акциях Антимайдана. Позже он отправился в Крым, где еще до проведения референдума вступил в отряд "местной самообороны". А после этого перебрался в Донецк, где вступил в ряды боевиков так называемой "ДНР".

Новости "Сегодня" писали, что боевик по кличке Черный Ленин взорвал интернет эпичным видео.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама