В России перевернулся автобус с шахтерами: шесть человек погибли, 16 – пострадали

Автобус упал на крышу с насыпи высотой более 10 метров

Фото: Telegram-канал "112".

В России перевернулся автобус с шахтерами: шесть человек погибли, 16 – пострадали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d18/557/5c5d18557faad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d18/557/5c5d18557faad.jpg 2019-02-08T07:43:00+02:00 Россия Автобус упал на крышу с насыпи высотой более 10 метров

В Кемеровской области России перевернулся автобус, перевозивший шахтеров. Жертвами ДТП стали и шесть человек, 16 – получили травмы. Об этом сообщил источник в экстренных службах РФ.

Жуткое ДТП произошло на территории Кузнецкого угольного бассейна. Вахтовый автобус перевозил работников разреза "Распадская".

"Автобус съехал с технологической дороги на территории разреза. Шесть человек погибли, 16 получили травмы различной степени тяжести", – рассказали в экстренных службах.

Кроме того, стало известно, что после съезда с технологической дороги автобус перевернулся и упал на крышу с насыпи высотой более 10 метров. Всех пострадавших уже госпитализировали, а на месте работают правоохранители.

Напомним, 3 февраля в Калужской области России слетел в кювет автобус с подростковым танцевальным коллективом. В результате ДТП не менее семи человек погибли и десятки были ранены.

Кроме того, в прошлом месяце под российским Воронежем восемь человек погибли в результате столкновения трех автомобилей.

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Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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