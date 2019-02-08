В России перевернулся автобус с шахтерами: шесть человек погибли, 16 – пострадали
Автобус упал на крышу с насыпи высотой более 10 метров
В Кемеровской области России перевернулся автобус, перевозивший шахтеров. Жертвами ДТП стали и шесть человек, 16 – получили травмы. Об этом сообщил источник в экстренных службах РФ.
Жуткое ДТП произошло на территории Кузнецкого угольного бассейна. Вахтовый автобус перевозил работников разреза "Распадская".
"Автобус съехал с технологической дороги на территории разреза. Шесть человек погибли, 16 получили травмы различной степени тяжести", – рассказали в экстренных службах.
Кроме того, стало известно, что после съезда с технологической дороги автобус перевернулся и упал на крышу с насыпи высотой более 10 метров. Всех пострадавших уже госпитализировали, а на месте работают правоохранители.
Напомним, 3 февраля в Калужской области России слетел в кювет автобус с подростковым танцевальным коллективом. В результате ДТП не менее семи человек погибли и десятки были ранены.
Кроме того, в прошлом месяце под российским Воронежем восемь человек погибли в результате столкновения трех автомобилей.
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