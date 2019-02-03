Смертельное ДТП с автобусом в России: очевидец и пострадавшая рассказали детали

Автобус перевозил подростковый танцевальный коллектив

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области.

Смертельное ДТП с автобусом в России: очевидец и пострадавшая рассказали детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/717/662/5c57176626fa4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/717/662/5c57176626fa4.jpg 2019-02-03T19:04:00+02:00 Россия Автобус перевозил подростковый танцевальный коллектив

Очевидец аварии автобуса в России, который перевозил подростковый танцевальный коллектив из Ярцева Смоленской области, рассказал, что ему вместе с другими свидетелями происшествия удалось вытащить из покореженного салона лишь несколько пострадавших. Многие пассажиры оказались заблокированы в автобусе, сообщил он "Пятому каналу".

Он также рассказал, что на месте происшествия была обледеневшая дорога, что и могло спровоцировать аварию.

"Там дорога была как зеркало, просто стекло. Вообще ужасная дорога", – отметил он.

Пострадавшая в ДТП с автобусом считает, что водитель транспортного средства не виновен в трагедии.

"Ехали нормально, но потом каким-то образом нас занесло. Водитель просто не справился с управлением", – сказала женщина.

Пострадавшая также отметила, что сразу после произошедшего он начал помогать вытаскивать пострадавших со смятого салона.

"Он вышел в шоке, девочку вытащил первую, потом еще многих детей помог вытащить. Затем уже люди стали останавливаться, тоже помогали, – подчеркнула пассажирка.

Напомним, автобус с детьми слетел в кювет 3 февраля на территории Бабынинского района Калужской области РФ. Он перевозил подростковый танцевальный коллектив из Ярцева Смоленской области в Калугу. Как выяснилось, всего в салоне автобуса находились 45 человек. Дети вместе с родителями ехали на международный конкурс музыкального и хореографического искусства "Жемчужина талантов". В результате трагедии погибли трое взрослых и четверо детей, также 32 человека травмировались.

По данному факту следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Также мы сообщали, что в результате столкновения фуры и микроавтобуса с украинцами под российским городом Орел погибли мужчина и женщина.

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