В России полуторагодовалая девочка погибла, упав в стиральную машину

Сегодня, 11:20

Мать оставила своего ребенка без присмотра

Фото: sibdepo.ru
Фото: sibdepo.ru

В Сунтарском районе Якутии полуторагодовалая девочка погибла, утонув в стиральной машине с водой. Об этом сообщает пресс-служба местного СК.

"11 мая 2018 года в следственные органы поступило сообщение о гибели полуторагодовалой девочки в результате падения в заполненнуй водой ёмкость стиральной машины с вертикальной загрузкой марки "Фея" в селе Сунтар", – говорится в сообщении.

По данным следствия, перед трагедией мать девочки находилась дома со своей дочерью и занималась стиркой белья. Но во время развешивания белья женщина покинула помещение, а, вернувшись, обнаружила тело девочки в баке стиральной машины.

"В рамках процессуальной проверки проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято предусмотренное законом решение", – отметили в СК.

Напомним, как уже сообщалось,  вечером 11 мая в Рвенской области в реанимацию с резаными ранами тела был госпитализирован ребенок. Молодой отец с ножом напал на полуторагодовалого ребенка. 

Ранее на Закарпатье молодая женщина нанесла своему ребенку смертельные ножевые ранения и ранила своего отца.

 
Россия, смерть, ребенок, девочка, якутия, стиральная машина

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