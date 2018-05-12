В Ровенской области пьяный папа во время ссоры с дедушкой изрезал маленького сына

В Ровенской области полицейские устанавливают обстоятельства нанесения ранений полуторагодовалому ребенку. Сообщение о том, что в реанимацию с резаными ранами тела госпитализирован ребенок в возрасте 1,5 года в полицию поступило вечером 11 мая. Сейчас врачи оказывают ему медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Полицейские установили, что мальчик вместе с родителями проживает в селе Обаров Ровенского района. По предварительной информации ребенок получил многочисленные колото-резаные раны во время бытового конфликта между нетрезвым отцом и дедушкой, которые часто употребляют спиртные напитки. Матери в то время дома не было. Из-за сильного алкогольного опьянения мужчины не смогли предоставить четких объяснений как ребенок получил телесные повреждения.

На месте происшествия работают следователи и судмедэксперты.

Как сообщает местное издание UA:Ровно, в областную детскую больницу малыша доставили с десятью ножевыми ранениями. По информации издания, ножевые ранения ребенку нанес отец. Сейчас он находится на освидетельствовании. А полиция пытается найти орудие преступления.

Напомним, в Ровенской области полиция расследует факт огнестрельного ранения из автомата Калашникова шестилетнего мальчика.

Как сообщалось, в Черкасской области охотник случайно выстрелил в трехлетнего ребенка, пытаясь попасть в лису. Мальчика доставили в больницу и прооперировали.