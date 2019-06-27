В России предложили переименовать Санкт-Петербург

Владимир Жириновский хочет, чтобы город называли "по-русски"

Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ.

Одиозный российский политик Владимир Жириновский, которому ранее составили сообщение о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, предложил переименовать город Санкт-Петербург.

Выступая на заседании совета РФ по развитию сети автодорог, лидер российских либерал-демократов призвал назвать "Северную Пальмиру" "по-русски" – то есть, Петроградом. Кроме того, он предложил объединить город с Ленинградской областью, а Москву – с Подмосковьем.

"Москва и область, что это за субъект? Это один субъект. Москвич отдыхает в области, а подмосковный житель работает в Москве, но они разный статус имеют и разные правила, разные органы управления. Мне кажется, нужно убрать, как и Санкт-Петербург, во-первых, по-русски назвать — Петроград, во-вторых, с областью объединить", — заявил он.

Напомним, что прошлой осенью Жириновский оконфузился на инаугурации своего однопартийца Владимира Сипягина, который победил на выборах губернатора Владимирской области. Поднимаясь на сцену, чтобы поздравить Сипягина, российский депутат зацепился за ступеньку и упал на четвереньки.

Кроме того, мы писали, как Жириновский избил демонстранта в Москве – когда, политик пришел на митинг против повышения пенсионного возраста, кто-то из толпы окликнул его неприличным словом, после чего сначала Жириновский ударил мужчину в лицо, а потом это сделала его охрана.

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