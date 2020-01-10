В России предложили писать "ветеран" с заглавной буквы: соцсети возмущены

«Я согласна, что слово «ветеран» надо писать с большой буквы», - заявила министр просвещения РФ

/ Фото: Pixabay

В России министр просвещения Ольга Васильева поддержала инициативу местного школьника писать слово "ветеран" с заглавной буквы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Школьник предложил на законодательном уровне закрепить написание слова "ветеран" с большой буквы, например, в словосочетании "Ветеран Великой Отечественной войны".

Министр согласилась с таким вариантом.

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Но в соцсетях такую инициативу встретили с возмущением и резкой критикой.

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Напомним, что ранее 96-летний ветеран Второй мировой сыграл свадьбу с мужчиной. До этого мужчина был женат на протяжении 20 лет и обзавелся тремя детьми. Британец зарегистрировал брак с мужчиной еще в 2015 году (после 18 лет совместной жизни), и после этого каждый год он принимает участие в гей-параде.

Добавим, что ранее мы писали о том, что американский ветеран встретился с возлюбленной спустя 75 лет разлуки. Мужчина и женщина познакомились во время Второй мировой войны. За эти годы у каждого из них появилась семья и дети, однако они никогда не забывали своей юной любви. Встреча бывшего американского солдата и французской домохозяйки поразила соцсети до слез.

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