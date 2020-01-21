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В России при пожаре погибли 11 иностранцев: что известно о трагедии

21 января, 07:13

В числе погибших оказались граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана

Фото: МЧС Томской области РФ

Фото: МЧС Томской области РФ

В Томской области РФ произошла трагедия – при пожаре в одноэтажном здании погибли 11 человек.

Сгоревшее здание в поселке Причулымский Асиновского района принадлежало частному лицу, его сдавали иностранной компании, сообщили в районной администрации.

"Погибло 11 человек", – сказал сотрудник пресс-службы.

"Частное лицо сдавало здание компании из Китая, его использовали в качестве общежития. Там могли проживать граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана", – сказал представитель администрации. При этом он не уточнил название компании, которая арендовала здание.

Напомним, это не первый масштабный пожар в России с многочисленными жертвами.

25 марта 2018 года в Кемерово произошел масштабный пожар в торговом центре "Зимняя вишня". Согласно официальным данным, из 64 жертв погиб 41 ребенок. Впрочем, жители города все равно были уверены, что погибших значительно больше.

Также сообщалось, что 7 октября 2019-го в подмосковном Волоколамске вспыхнул пожар в трехэтажном доме и унес жизни четырех детей и одного взрослого.

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Россия жертвы иностранцы томск пожары

Источник: Интерфакс

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