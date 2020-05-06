В России нашли мертвого миллиардера: подробности

Тело 52-летнего угольного магната Дмитрия Босова обнаружили в его частном доме на Рублевке

В то время, как российскому миллиардеру Олегу Тинькову грозит тюрьма в США, другого олигарха нашли мертвым в Подмосковье.

По информации Telegram-канала Mash, речь идет о 52-летнем угольном магнате Дмитрие Босове, который является одним из самых богатых россиян.

Его тело с огнестрельным ранением головы обнаружили 6 мая на территории его частного дома в деревне Усово на элитной Рублевке в Подмосковье.

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По предварительным данным мужчина застрелился из пистолета Glock 19 gen 4.

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Forbes оценивает состояние Босова в 1,1 млрд долларов – он занимал 86-ю строчку в рейтинге издания. Он являлся совладельцем угольных компаний "Востокуголь" и "Сибантрацит".

Последняя является крупнейшим в России производителем металлургических углей, а также генеральным спонсором "Ночной хоккейной лиги", в которой среди прочих хоккеистов-любителей играет также и президент России Владимир Путин.

Напомним, в декабре прошлого года другой российский олигарх погиб в Великобритании – 49-летний миллиардер Дмитрий Обретецкий разбился в тройном ДТП в графстве Суррей. После случившегося его друг Павел Боровков допустил, что бизнесмена могли сбить умышленно.

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