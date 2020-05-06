В России нашли мертвого миллиардера: подробности

В то время, как российскому миллиардеру Олегу Тинькову грозит тюрьма в США, другого олигарха нашли мертвым в Подмосковье.
По информации Telegram-канала Mash, речь идет о 52-летнем угольном магнате Дмитрие Босове, который является одним из самых богатых россиян.
Его тело с огнестрельным ранением головы обнаружили 6 мая на территории его частного дома в деревне Усово на элитной Рублевке в Подмосковье.
По предварительным данным мужчина застрелился из пистолета Glock 19 gen 4.
Forbes оценивает состояние Босова в 1,1 млрд долларов – он занимал 86-ю строчку в рейтинге издания. Он являлся совладельцем угольных компаний "Востокуголь" и "Сибантрацит".
Последняя является крупнейшим в России производителем металлургических углей, а также генеральным спонсором "Ночной хоккейной лиги", в которой среди прочих хоккеистов-любителей играет также и президент России Владимир Путин.
Напомним, в декабре прошлого года другой российский олигарх погиб в Великобритании – 49-летний миллиардер Дмитрий Обретецкий разбился в тройном ДТП в графстве Суррей. После случившегося его друг Павел Боровков допустил, что бизнесмена могли сбить умышленно.
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