Российскому миллиардеру грозит 6 лет тюрьмы в США

В США, где ранее отправили за решетку миллиардера Джеффри Эпштейна, где тот покончил с собой, занялись другим богачом – российским банкиром Олегом Тиньковым.

Как сообщило 6 марта Министерство юстиции США, ему грозит до шести лет тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов.

Тиньков является председателем совета директоров "Тинькофф Банка", и состоянием на 2019 год Forbes оценивал его состояние в 2,2 млрд долларов.

Реклама

На прошлой неделе его задержали в Лондоне по ордеру США – там же налоговая служба США инициировала судебные слушания.

Фото: instagram.com/olegtinkov

В 1996 году он получил американское гражданство, но в 2003 году по собственной инициативе вышел из него. Американское законодательство обязывает в таком случае платить налог с состояния. Тиньков указал, что его годовой доход на тот момент составлял 205 тыс. долларов, но позже стало известно, что он скрыл подлинную прибыль от акций на 1 млрд.

В тренде Вакцина против коронавируса и эскалация конфликта в Сирии: главные новости недели

Согласно второму пункту обвинения, в финансовой декларации за пять лет до выхода из гражданства США банкир указал свое состояние в размере 300 тыс.

Напомним, что ранее власти Испании занялись российским олигархом Михаилом Фридманом – его обвинили в умышленном разорении испанской IT-корпорации Zed Worldwide, которую он позже сам выкупил на 20 млн евро.

Мы также писали о суде над другим миллиардером в США – бывшим главарем наркокартеля Синалоа Хоакином Гусманом по прозвищу Эль-Чапо.