В России прогремел взрыв на заводе: есть потерпевшие
Пострадавшие получили ожоги во время попыток самостоятельно погасить небольшой пожар
В России произошел взрыв на производственном предприятии, в результате которого пострадали семь человек.
Инцидент случился 5 марта на заводе по производству пластиковой тары "Русджам", расположенном в городе Гороховце во Владимирской области.
Как сообщили в спасательных службах, ЧП произошло во время технологического процесса.
Отмечается, что потерпевшие получили ожоги во время самостоятельных попыток погасить небольшой пожар, который начался в одном из бытовых помещений. При этом пожарных не вызывали.
После ЧП директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мозалев уточнил, что четверо из семерых потерпевших получили тяжелые травмы, и что среди них есть "граждане ближнего зарубежья".
Напомним, ранее в этом месяце на территории промзоны в Ленинградской области РФ прогремел взрыв на химическом предприятии "Полипласт", после которого были госпитализированы три человека.
Напомним, на прошлых выходных в российской Башкирии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, в результате чего выгорела сотня квадратных метров предприятия.
Также сообщалось о взрыве на одном из крупнейших оборонных предприятий России - заводе им. Свердлова в Нижегородской области. В результате случившегося трое человек пострадали и еще трое погибли.
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