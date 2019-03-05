В России прогремел взрыв на заводе: есть потерпевшие

Пострадавшие получили ожоги во время попыток самостоятельно погасить небольшой пожар

Фото: Pixabay

В России прогремел взрыв на заводе: есть потерпевшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/b9c/2f3/5c7b9c2f3b495.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/b9c/2f3/5c7b9c2f3b495.jpg 2019-03-05T20:09:00+02:00 Россия Пострадавшие получили ожоги во время попыток самостоятельно погасить небольшой пожар

В России произошел взрыв на производственном предприятии, в результате которого пострадали семь человек.

Инцидент случился 5 марта на заводе по производству пластиковой тары "Русджам", расположенном в городе Гороховце во Владимирской области.

Как сообщили в спасательных службах, ЧП произошло во время технологического процесса.

Отмечается, что потерпевшие получили ожоги во время самостоятельных попыток погасить небольшой пожар, который начался в одном из бытовых помещений. При этом пожарных не вызывали.

После ЧП директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мозалев уточнил, что четверо из семерых потерпевших получили тяжелые травмы, и что среди них есть "граждане ближнего зарубежья".

Напомним, ранее в этом месяце на территории промзоны в Ленинградской области РФ прогремел взрыв на химическом предприятии "Полипласт", после которого были госпитализированы три человека.

Напомним, на прошлых выходных в российской Башкирии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, в результате чего выгорела сотня квадратных метров предприятия.

Также сообщалось о взрыве на одном из крупнейших оборонных предприятий России - заводе им. Свердлова в Нижегородской области. В результате случившегося трое человек пострадали и еще трое погибли.

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Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.