В России произошел пожар на крупнейшем угольном месторождении

В России произошел масштабный пожар в так называемом Харанорском разрезе. Он является самым крупным месторождением бурого угля в стране.

На данный момент информации о погибших и пострадавших в результате пожара нет. На место инцидента отправили пожарный поезд. По данным местного МЧС, огонь находится под конролем.

А в Забайкальском крае, Республике Алтай и в Бурятии площадь лесных пожаров за сутки выросла в три раза, а в начале апреля на Дальнем Востоке был введен режим чрезвычайной ситуации из-за многочисленных лесных пожаров.

Напомним, в декабре 2017 года режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров был введен в штате Калифорния.

Ранее, в октябре масштабные лесные пожары охватили Испанию и Португалию. Погиб по меньшей мере 31 человек. Еще 15 – оказались в критическом состоянии в больницах. Огонь вплотную подошел к населенным пунктам.

В сентябре лесной пожар на юге канадской провинции Альберта приблизилась к населенному пункту и обусловила срочную эвакуацию нескольких сотен людей.



