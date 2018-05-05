В России произошел пожар на крупнейшем угольном месторождении

5 Мая 2018, 18:40

На место происшествия направили пожарный поезд


В России произошел масштабный пожар в так называемом Харанорском разрезе. Он является самым крупным месторождением бурого угля в стране.

На данный момент информации о погибших и пострадавших в результате пожара нет. На место инцидента отправили пожарный поезд. По данным местного МЧС, огонь находится под конролем.

А в Забайкальском крае, Республике Алтай и в Бурятии площадь лесных пожаров за сутки выросла в три раза, а в начале апреля на Дальнем Востоке был введен режим чрезвычайной ситуации из-за многочисленных лесных пожаров.

Напомним, в декабре 2017 года режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров был введен в штате Калифорния.

Ранее, в октябре масштабные лесные пожары охватили Испанию и Португалию. Погиб по меньшей мере 31 человек. Еще 15 – оказались в критическом состоянии в больницах. Огонь вплотную подошел к населенным пунктам.

В сентябре лесной пожар на юге канадской провинции Альберта приблизилась к населенному пункту и обусловила срочную эвакуацию нескольких сотен людей.
Россия, пожар, уголь, месторождение

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