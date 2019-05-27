В России произошло столкновение протестующих с ОМОНом: есть пострадавшие

В Архангельской области России местные жители протестуют против строительства полигона для московского мусора

Фото: newsnord.ru.

В Архангельской области России на станции Шиес, где вопреки протестам местных жителей строится полигон для захоронения московского мусора, произошло столкновение активистов и сотрудников ЧОП. Группа мужчин в форме охранников напала на выступающих против строительства свалки, сообщает "Новая газета".

Утром на полигон КАМАЗами привезли стройматериалы, и, чтобы обеспечить разгрузку, ЧОПовцы начали теснить активистов с площадки. Людей стали сталкивать в канаву, полиция в происходящее не вмешивалась. Когда строители стали разгружать вагоны с песком, на протестующих вместе с частными охранниками пошли полиция и ОМОН.

Одному из экозащитников стало плохо, у него подозревают гипертонический криз, активисты вызвали Скорую помощь. Еще один мужчина получил травмы спины и ноги, третьему разбили лицо. Силовики и ЧОП оцепили стройплощадку, перекрыв на нее доступ.

По словам заместителя председателя Комитета защиты Вычегды Ивана Иванова, это первый случай, когда против местных жителей выступил ОМОН.

Ранее сообщалось, что 25 мая около 21.00 сотрудники полиции с ОМОН прошли в импровизированный лагерь неравнодушных граждан, противодействующих незаконному строительству полигона ТКО на Шиесе. Версия – незаконная устрашающая акция.

Напомним, стройка на Шиесе идет около года в отсутствие разрешительных документов. Юридически полигон находится на землях лесного фонда России. Местные жители объявили бессрочный протест из-за строительства свалки.

По данным социологов, три четверти россиян смирились с происходящим и не будут протестовать.

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