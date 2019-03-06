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Три четверти россиян смирились с происходящим и не будут протестовать

Сегодня, 12:04

Ни против ухудшения уровня жизни, ни против вектора Кремля в России протестовать смысла не видят

Фото: AFP
Три четверти россиян смирились с происходящим и не будут протестовать //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f99/3fc/5c7f993fc6431.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f99/3fc/5c7f993fc6431.jpg Россия Ни против ухудшения уровня жизни, ни против вектора Кремля в России протестовать смысла не видят

Треть россиян считает, что в их городах могут пройти протесты по социальным причинам – то есть против падения уровня жизни либо в защиту своих прав, однако участвовать в них готов лишь каждый четвертый.

Так, согласно последнему опросу "Левада-центра", 34% респондента верят в возможность демонстраций, тогда как 63% придерживаются противоположного мнения.

В то же время, лишь 26% допускают свое участие в данного рода акциях, а 69% на такое не готовы.

levada.ru

Еще меньше участников исследования готовы протестовать по политическим причинам – 20%, тогда как 75% такой возможности для себя не видят.

Несмотря на это, 28% человек допускают начало политических протестов, 68% считают, что этого их не будет.

levada.ru

Таким образом, за полгода (с июля 2018 года) количество российских граждан, готовых выступить на социальных или политических демонстрациях против власти своего президента Владимира Путина, снизилось на 2% и 3%.

В то же время отметим, что данные показатели значительно выше тех, что были озвучены прошлой весной, когда готовность отстаивать свои интересы на митингах выразили менее 10% россиян.

Мы также писали о январском опросе, согласно которому более половины россиян выступили за отставку правительства Дмитрия Медведева.

Одним из факторов недовольства жителей РФ стала заморозка накопительной части пенсии, которая сперва пошла на незаконную аннексию Крыма, а потом – на выплату нынешних пенсий.

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Тег Россия, опрос, протест, митинг, демонстрация, манифестации

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