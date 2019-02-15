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В России прямо на улице избили мэра города

Сегодня, 13:25

По факту нападения на градоначальника Иваново уже возбуждено уголовное дело за хулиганство

Фото: Pixabay
В России прямо на улице избили мэра города //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6a1/413/5c66a1413aaaa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6a1/413/5c66a1413aaaa.jpg Россия По факту нападения на градоначальника Иваново уже возбуждено уголовное дело за хулиганство

Правоохранители российского города Иваново расследуют нападение на градоначальника Владимира Шарыпова, о чем он сообщил лично.

По словам мэра, вечером 14 февраля, когда он подходил к своему дому, на него набросился вооруженный бейсбольной битой неизвестный мужчина. Шарыпов утверждает, что оказал сопротивление и даже пытался задержать своего обидчика, но тому удалось скрыться.

После инцидента ивановского мэра госпитализировали и сейчас он находится в больнице с травмами, не представляющими угрозу жизни.

По факту случившегося полиция России уже возбудила уголовное дело за хулиганство. Злоумышленника объявили в розыск.

Напомним, на этой неделе в Москве группа неизвестных напала на подполковника ФСБ – сперва в машину бросили бутылку, а когда правоохранитель вышел из автомобиля, его избили.

Также мы писали, что при возвращении из командировки в самолете сообщением Иркутск-Москва избили польского дипломата.

Кроме того, сообщалось, что в российском городе Калуге россиянин избил деревянной дубиной "ополченцев", приехавших в отпуск с Донбасса.

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Тег Россия, нападение, преступление, иваново

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Источник:

Интерфакс

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