В России прямо на улице избили мэра города
По факту нападения на градоначальника Иваново уже возбуждено уголовное дело за хулиганство
Правоохранители российского города Иваново расследуют нападение на градоначальника Владимира Шарыпова, о чем он сообщил лично.
По словам мэра, вечером 14 февраля, когда он подходил к своему дому, на него набросился вооруженный бейсбольной битой неизвестный мужчина. Шарыпов утверждает, что оказал сопротивление и даже пытался задержать своего обидчика, но тому удалось скрыться.
После инцидента ивановского мэра госпитализировали и сейчас он находится в больнице с травмами, не представляющими угрозу жизни.
По факту случившегося полиция России уже возбудила уголовное дело за хулиганство. Злоумышленника объявили в розыск.
Напомним, на этой неделе в Москве группа неизвестных напала на подполковника ФСБ – сперва в машину бросили бутылку, а когда правоохранитель вышел из автомобиля, его избили.
Также мы писали, что при возвращении из командировки в самолете сообщением Иркутск-Москва избили польского дипломата.
Кроме того, сообщалось, что в российском городе Калуге россиянин избил деревянной дубиной "ополченцев", приехавших в отпуск с Донбасса.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В России прямо на улице избили мэра города". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве рецидивист-убийца изнасиловал известную журналистку
Мужчина пришел ремонтировать карниз, однако надругался над работницей пера
В России взрывом газа снесло часть жилого дома
На месте аварии работают сотрудники экстренных служб, так как под завалами еще могут находиться люди