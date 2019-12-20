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В России пятерым крымским татарам дали 68 лет тюрьмы за "терроризм"

20 декабря, 10:39

24 декабря пройдет суд по рассмотрению апелляции на приговор

Фото: ru.krymr.com

Фото: ru.krymr.com

Северо-Кавказский окружной военный суд РФ обвинил пятерых крымских татар в якобы терроризме и экстремизме. Их приговорили к лишению свободы суммарно на 68 лет.

Итак, по обвинению в сфабрикованном "деле Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев получил 17 лет лишения свободы, Рустам Исмаилов – 14 лет, Узеир Абдуллаев – 13 лет, Эмиль Джемаденов и Айдер Салединов по 12 лет лишения свободы соответственно.

Как сообщила своей странице в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, 24 декабря в 09:30 в Верховном суде РФ пройдет судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на этот приговор.

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Кроме того, 16 ноября подконтрольный России "Верховный суд" оккупированного Крыма отклонил апелляционные жалобы защиты и продлил арест шести фигурантам "Хизб ут-Тахрир" . Айдер Джеппаров, Риза Омеров, Энвер Омеров, Руслан Нагаев, Ленур Халилов и Эскендер Сулейманов будут находиться в СИЗО до 5 февраля 2020 года.

Также недавно у фигуранта второго симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Шабана Умерова, которого удерживают в СИЗО Симферополя, случился приступ.

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Россия суд Крым Украина апелляция крымские татары Хизб ут-Тахрир

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