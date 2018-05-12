В России рассказали, зачем их бомбардировщики летали у берегов США

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подтвердил информацию о том, что в пятницу, 11 мая, двумя истребителями F-22 ВВС США на отдельном участке маршрута у границ Аляски был осуществлен перехват и сопровождение российских стратегических бомбардировщиков Ту-95. Об этом сообщает ТАСС.

Генерал Конашенков отметил, что "стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил и дальние противолодочные самолеты Ту-142 Военно-Морского Флота 11 мая успешно выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей".

"На отдельном участке маршрута, не приближаясь ближе 100 метров, самолеты ВКС России, осуществлявшие полет по маршруту патрулирования, в течение 40 минут сопровождали два истребителя F-22 ВВС США", – уточнил он.

По словам официального представителя МО РФ, эскорт Ту-95 и Ту-142 обеспечивали истребители МиГ-31 и Су-35 Воздушно-космических сил РФ. В ходе 17 часового полета экипажи Ту-95МС и Ту-142 отработали дозаправку топливом в воздухе.

Он также сообщил, что "все задачи по плану воздушного патрулирования экипажи российских стратегических ракетоносцев выполнили в полном объеме".

Конашенков добавил, что летчики дальней и морской авиации РФ регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. И что все полеты авиации РФ якобы проходят в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.

В предыдущий раз американские истребители поднимались в воздух для перехвата российских Ту-95 в ноябре 2017 года. Было задействовано звено американских истребителей F/A-18, находившихся на борту американского авианосца Ronald Reagan.

В свою очередь, по мнению эксперта, полеты российских бомбардировщиков у границ США, в частности возле Аляски, больше пиар, чем показ реальной силы возможному противнику.