В России разбился вертолет Ми-8: есть жертвы

В России вертолет Ми-8 одного из силовых ведомств разбился в аэропорту Анадыря, что на Чукотке, и загорелся. Погибли четыре члена экипажа. Вертолет загорелся после жесткой посадки.

Причиной катастрофы стали технические неполадки при испытании после техобслуживания. Инцидент произошел из-за неисправности на высоте 30 метров.

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Это не первый случай катастрофы российского вертолета в этом месяце. 19 мая вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта, экипаж погиб.

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Машина упала из-за технической неисправности. На борту было три человека. Оба бортовых самописца были обнаружены. Местные жители попытались прийти пилотам на помощь, но подойти близко было невозможно.

Заметим, что Ми-8, с которыми произошла катастрофа оба раза, – это семейство многоцелевых вертолетов советского, позднее российского производства. Это – один из самых массовых и популярных вертолетов в мире. Они выпускаются в пассажирском, транспортном, а также и других вариантах.

Вертолеты падают и в Украине. О том, как вертолет Ми-2 упал при взлете во Львовской области, смотрите видео:

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