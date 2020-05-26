Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,87
29,32
  1. Мировые новости
  2. Россия

В России разбился вертолет Ми-8: есть жертвы

26 мая, 06:44

Елена Кузьмич

Вертолет загорелся после жесткой посадки

В России вертолет Ми-8 одного из силовых ведомств разбился в аэропорту Анадыря, что на Чукотке, и загорелся. Погибли четыре члена экипажа. Вертолет загорелся после жесткой посадки.

Причиной катастрофы стали технические неполадки при испытании после техобслуживания. Инцидент произошел из-за неисправности на высоте 30 метров.

Реклама

Это не первый случай катастрофы российского вертолета в этом месяце. 19 мая вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта, экипаж погиб.

В тренде
В Минобороны Ирана назвали виновного в катастрофе украинского самолета в Тегеране

Машина упала из-за технической неисправности. На борту было три человека. Оба бортовых самописца были обнаружены. Местные жители попытались прийти пилотам на помощь, но подойти близко было невозможно.

Заметим, что Ми-8, с которыми произошла катастрофа оба раза, – это семейство многоцелевых вертолетов советского, позднее российского производства. Это – один из самых массовых и популярных вертолетов в мире. Они выпускаются в пассажирском, транспортном, а также и других вариантах.

Вертолеты падают и в Украине. О том, как вертолет Ми-2 упал при взлете во Львовской области, смотрите видео:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия катастрофа вертолет Чукотка

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кадырова срочно доставили в Москву: поражены легкие, подозревают коронавирус
Кадырова срочно доставили в Москву: поражены легкие, подозревают коронавирусРоссия
За жизнь Кадырова борются врачи: стало известно, как он заразился (видео)
За жизнь Кадырова борются врачи: стало известно, как он заразился (видео)Россия
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломаты
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломатыПолитика
Как Украине вступить в НАТО, воюя с Россией: Волкер предложил вариант
Как Украине вступить в НАТО, воюя с Россией: Волкер предложил вариантПолитика
Упавший метеорит напугал россиян (видео)
Упавший метеорит напугал россиян (видео)Россия
Совбез ООН по Крыму: победа или провал Кремля
Совбез ООН по Крыму: победа или провал КремляПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...