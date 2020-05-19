"Долго и низко кружил над деревней": в России разбился военный вертолет

В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб

19 мая вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта, экипаж погиб.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"19 мая около 20 часов мск при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 км от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб", – сказали в ведомстве.

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По предварительной информации, машина упала из-за технической неисправности. На борту было три человека. Оба бортовых самописца уже обнаружены.

Также, по информации Telegram-канал Hue, до крушения вертолет выполнял разные фигуры пилотажа и виражи.

Свидетели рассказали, что машина "долго и низко" кружила над деревней Захарово в Клинском районе. В какой-то момент вертолет резко ушел вниз. После падения повалил густой черный дым, но взрыва не было.

Местные жители попытались прийти пилотам на помощь, но подойти близко было невозможно.

Отметим, что Ми-8 – семейство многоцелевых вертолетов советского, позднее российского производства. Один из самых массовых вертолетов мира. Выпускаются в пассажирском, транспортном и других вариантах.

Напомним, предыдущая катастрофа военного вертолета произошла 7 мая. Тогда транспортно-боевой Ми-35 совершил жесткую посадку в районе Джанкоя в оккупированном Крыму.Один военный, получивший травмы при жесткой посадке, умер.

Ранее сообщалось, что в России рухнул вертолет с десятками людей. Ми-8 опрокинулся на бок при посадке в Красноярском крае – несколько человек попали в больницу.

О том, как вертолет Ми-2 упал при взлете во Львовской области, смотрите видео:

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