В России разогнали митинги против репрессий Кремля

В Москве, Санкт-Петербурге и других городах арестовали участников демонстрации против арестов несовершеннолетних "террористов"

В России вновь задерживают участников демонстрация – на этот раз в автозаках оказались порядка шести десятков участников молодежной организации "Новое величие", среди которых двое несовершеннолетних.

Их обвиняют в тщательном продумывании государственного перевороты – якобы они координировали планы в интернете, а при личных встречах учились обращаться с оружием. Задержанные обвинения отрицают, утверждая, что просто обсуждали свои политические взгляды.

"Я сначала вообще не понимала, что это и почему забрали моего ребенка. Когда ее на первый суд привезли в наручниках, это было очень тяжело и просто страшно. Что, у нас такая власть, что 10 человек хотели ее свергнуть? Ну, это смешно!" – утверждает мать одной из фигуранток дела Юлия Павликова.

В попытке организовать госпереворот обвиняют еще одно интернет-сообщество – "Сеть", 11 участников которого арестовали. По версии следствия, они готовили вооруженное восстание и теракты во время президентских выборов и Чемпионата мира по футболу. Родные задержанных утверждают, что признание в преступлениях из фигурантов выбивали пытками.

"Тебя заламывают, завязывают руки сзади, склеивают их скотчем, чтобы ты не мог двигаться, тебя лупят ... Он терял сознание, он рассказывал. При этом они контролируют наличие пульса, чтоб, наверное, не переусердствовать", – говорит мать другого фигуранта Светлана Пчелинцева.

Правозащитники называют дело сфабрикованным, поскольку других доказательств вины, кроме полученных под пытками, у следователей нет.

"Репрессии, запугивания... У нас здесь много молодых людей, которые пришли поддержать. Наверное, на них рассчитано – чтобы они боялись, чтоб лишний раз что-то не написали, куда-то ни вышли", – считает правозащитница Ирина Яценко.

Накануне россияне вышли на улицы – поддержать заключенных и сказать "нет" политическим преследованием. Митинги с требованием выпустить фигурантов сфабрикованных дел – прокатились по всей России: в Санкт-Петербурге, Пензе, Ростове-на-Дону и Москве.

Проводить акцию в поддержку заключенных московская мэрия запретила, даже без объяснения причин. Но несколько сотен человек все равно собрались.

Напомним, что митинги все равно разогнали, при этом полиция применяла силу – в Петербурге были задержаны 40 участников, в Москве – 19.

Как уже сообщалось, фигурант дела о "террористическом сообществе "Сеть" Дмитрий Пчелинцев отказался от своих слов о пытках в ФСБ после того, как подвергся новым пыткам.

Так, в июне на митинг в российской столице собралось несколько тысяч человек, которые требовали освободить Олега Сенцова и других незаконно осужденных украинцев.