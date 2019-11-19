В России разрешили свастику: названы условия

В российской науке, искусстве и литературе разрешили показывать символику нацистов

Госдума РФ. Фото: duma.gov.ru

Российские депутаты разрешили использовать свастику и другую символику нацизма в атрибутике в науке, искусстве и литературе.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой РФ в окончательном, третьем чтении 19 ноября.

Принятая законодательная инициатива предполагает снятие ограничений на использование нацистской символики в кино и литературе при отсутствии признаков пропаганды.

Инициатор законопроекта, депутат Госдумы Елена Ямпольская аргументировала свою инициативу тем, что внесенные поправки позволяют снять "общественный раздражитель".

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"Это был такой момент абсурда, который очень раздражал общество и которой мы сейчас убираем", – сказала она.

Чтобы вступить в силу, законопроект должен быть одобрен верхней палатой российского парламента – Советом Федерации – и президентом Владимиром Путиным.

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Напомним, что в Украине Верховная Рада запретила пропаганду и символику коммунистического и нацистского тоталитарных режимов еще в 2015 году.

В рамках принятой законодательной инициативы было решено крайне жестко наказывать нарушителей: за публичное использование коммунистической и нацистской символики, исполнение гимна СССР – лишать свободы сроком на 5 лет (представителей власти – и на все 10), либо запрещать политические партии и лишать лицензий СМИ.

А несколько лет назад Госдума приняла в финальном третьем чтении скандальный законопроект, выводящий совершенные впервые побои в семье за рамки Уголовного кодекса.

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